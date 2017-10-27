Суд признал банкротом «Уфалейникель», бывший вторым производителем никеля в России

ЧЕЛЯБИНСК, 27 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом ОАО «Уфалейникель» по иску компании «РОСТ Банк», говорится в решении, размещенном на сайте суда.

До остановки производства «Уфалейникель» был вторым производителем никеля в России, его доля в объеме реализуемого металлического никеля на внутреннем рынке страны достигала 15%, на мировом рынке — 1%. Предприятие являлось градообразующим для города Верхний Уфалей Челябинской области.

«Заявление акционерного общества “РОСТ Банк” признать обоснованным. Признать ликвидируемого должника — открытое акционерное общество “Уфалейникель” — несостоятельным (банкротом)», — говорится в тексте судебного решения.

Из материалов суда следует, что «РОСТ Банк» требует взыскать с ОАО «Уфалейникель» более 200 млн рублей. Комментариями участников процесса ТАСС пока не располагает.

Ранее сообщалось, что предприятие «Уфалейникель» было остановлено по решению акционеров 1 апреля 2017 года. Главной причиной остановки на предприятии назвали низкий уровень цен на никель на Лондонской бирже металлов, на базе которой формируются отпускные цены компании.