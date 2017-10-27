Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
«Проблема не в Путине, а в нас самих»: эксперт о кампании Собчак
«Жалкий шут»: Кадыров о пострадавшем Мосийчуке в Киеве
Новиков требует от «Первого канала» €1 млн
Новая теория заговора: Трампа подозревают в подмене жены В Сети разгорелся спор вокруг появления на людях Дональда Трампа с супругой Меланией
Врач назвал странной причину смерти актера Марьянова
Появились первые фото Юлии Высоцкой на съемках «Жди меня»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Вера Брежнева сделала операцию в детстве после неудачной драки
СМИ: Блёданс показала откровенное фото с Прилучным
«Страшно»: Инна Чурикова отреагировала на задержание Апфельбаум
В Тихом океане спасли дрейфовавших 5 мес. девушек
Липницкая надела платье, подчеркнувшее ее изменившееся тело – СМИ
В пиджаке и без штанов: Галкин высказался о Собчак
Власти предложили установить лимит на высоту домов
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ
Фоторепортажи
12Какой была Аляска, когда ее продавали
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
15:37 (мск), источник: ТАСС

Суд признал банкротом «Уфалейникель», бывший вторым производителем никеля в России

Предприятие являлось градообразующим для Верхнего Уфалея, который в 2014 году распоряжением правительства РФ включен в перечень моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением.

ЧЕЛЯБИНСК, 27 октября. /ТАСС/. Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом ОАО «Уфалейникель» по иску компании «РОСТ Банк», говорится в решении, размещенном на сайте суда.

До остановки производства «Уфалейникель» был вторым производителем никеля в России, его доля в объеме реализуемого металлического никеля на внутреннем рынке страны достигала 15%, на мировом рынке — 1%. Предприятие являлось градообразующим для города Верхний Уфалей Челябинской области.

«Заявление акционерного общества “РОСТ Банк” признать обоснованным. Признать ликвидируемого должника — открытое акционерное общество “Уфалейникель” — несостоятельным (банкротом)», — говорится в тексте судебного решения.

Из материалов суда следует, что «РОСТ Банк» требует взыскать с ОАО «Уфалейникель» более 200 млн рублей. Комментариями участников процесса ТАСС пока не располагает.

Ранее сообщалось, что предприятие «Уфалейникель» было остановлено по решению акционеров 1 апреля 2017 года. Главной причиной остановки на предприятии назвали низкий уровень цен на никель на Лондонской бирже металлов, на базе которой формируются отпускные цены компании.

Город Верхний Уфалей (население — около 28 тыс. человек) в 2014 году распоряжением правительства РФ включен в перечень моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением. Промышленность города ориентирована на машиностроение и металлургию.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Захарова заявила, что потрясена попытками связать убийство Кеннеди с Россией
США назвали предприятия России, с которыми советуют не работать
Парламент Каталонии принял резолюцию об отделении от Испании
Россия расширила список продэмбарго
СМИ сообщили о смерти в Сирии более 130 россиян с начала года
Собчак предложила провести новый референдум в Крыму
Центробанк снизил ключевую ставку
В Коми столкнулись грузовик и рейсовый автобус
Правда о «Матильде»: 7 главных расхождений с реальностью
Спорт
Каррера на Дону. Манчини и Семин в битве за лидерство Выделяем главные интриги в 15-м туре чемпионата России по футболу
Авто
5 автомобилей, которые нас удивили: итоги Токио Автосалон в Токио всегда поражает — будто попал в другое измерение. Порой видишь не автомобили, а настоящие чудеса. И вот что нас больше всего поразило на выставке в этом году
Hi-Tech
Новый алгоритм взломает любую капчу Сотрудники компании-разработчика искусственного интеллекта создали компьютерную модель, которая может «пройти» любую капчу
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Как законно перенести кухню в комнату
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь