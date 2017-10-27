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16:12 (мск), источник: РИА Крым

Делегации из Германии и Австрии станут почетными гостями ЯМЭФ-2018

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт — РИА Новости Крым. Члены оргкомитета IV Ялтинского международного экономического форума решили предоставить статус почетных гостей ЯМЭФ делегациям Германии и Австрии.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил сопредседатель оргкомитета форума, председатель правления Фонда «ЯМЭФ», сопредседатель Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей Назаров.

«В адрес комитета поступили несколько писем от представителей Австрии и Германии, просят наделить их делегации статусом почетных гостей. И Австрия, и Германия из европейских государств наиболее позитивно настроены на экономическое сотрудничество с Россией. После состоявшейся на днях встречи президента РФ Владимира Путина с президентом ФРГ Франк-Вальтером Штайнмайером стало очевидно, что Германия может стать генератором сближения России с Европой», — цитирует Назарова пресс-служба ЯМЭФ.

Кроме того, добавил он, в следующем году Ялтинский форум посетят представители деловых кругов Сирии.

«Есть предложения от сирийских деловых кругов об участии их делегаций в форуме, — сказал Назаров. — Война в Сирии заканчивается, экономическое взаимодействие России и Сирии, очевидно, будет расти, и Ялтинский международный экономический форум станет одной из основных площадок, где будет обсуждаться эта работа, а также вопросы постконфликтной реконструкции Сирии».

Расширяется не только состав участников, но и количество желающих освещать ЯМЭФ зарубежных СМИ. Некоторые международные СМИ впервые могут стать информационными партнерами форума, сообщил руководитель комитета по информсопровождению и презентационной деятельности мероприятия Саргис Мирзаханян.

«На сегодняшний день есть согласие телеканала “Аль-Маядин” — это один из крупнейших пан-арабских телеканалов, а также заинтересованность ряда крупных СМИ Европы, Азии и Латинской Америки», — сказал Мирзаханян.

Для повышения эффективности проведения IV ЯМЭФ важно учесть мнение участников предыдущих форумов, подчеркнул председатель оргкомитета, глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, за три года мероприятие стало ключевой международной площадкой для продвижения экономического потенциала Крыма, обсуждения вопросов глобальной повестки.

«Предыдущий форум показал растущий уровень интереса со стороны деловых кругов России и мира. Необходимо провести всю необходимую работу, чтобы ЯМЭФ-2018 прошел на еще более высоком уровне, — отметил Аксенов. — Предлагаю с целью определения недочетов среди участников предыдущих и предстоящего форумов провести анкетирование из 5−10 вопросов: что мешает работе, что не учтено, что хотели бы предложить. Необходимо понимание, как нас оценивают со стороны. На мой взгляд, такие предложения позволили бы увеличить эффективность нашей работы».

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) — это ежегодное деловое международное мероприятие в экономической сфере, проводимое в Крыму. В 2017 году в ЯМЭФ приняли участие более 2 тыс человек из 46 стран. Общая сумма инвестиционных соглашений и меморандумов, подписанных на форуме, составила 112 млрд рублей.

IV Ялтинский международный экономический форум пройдет с 19 по 22 апреля 2018 года.

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