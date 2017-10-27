В регионе хотят отменить 80 муниципальных маршрутов

Жители Городища, Краснослободска и Волжского уже сейчас переживают, как им придется добираться до Волгограда.

И переживают не напрасно, ведь к отмене готовят в том числе такие популярные маршруты, как № 110 (р.п. Городище — ул. Тулака), № 149 (Городище — Спартановка), № 164 (Краснослободск — ул. Тулака), автобус № 102 (Автовокзал «Южный» — «Городище») и многие другие. В черном списке оказались также многие маршруты дальнего следования, связывающие Волгоград с районами области.