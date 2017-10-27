Турция и Узбекистан займутся совместным производством бронемашин
Турция и Узбекистан выпустят тысячи бронемашины и станут продавать их в третьи страны.
Турция и Узбекистан выпустят тысячи бронемашины и станут продавать их в третьи страны.
ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Турецкий производитель бронетехники Nurol Makina ve Sanayi и узбекская компания UzAuto заключили меморандум о взаимопонимании, передает агентство Anadolu.
Согласно тексту документа, в Узбекистане запустят совместное производство тысячи тактических бронемашин Ejder Yalçın.
Меморандум подписали в рамках визита главы Узбекистана Шавката Мирзиеева в Турцию
Бронемашины будут продавать в третьи страны, 24 из них останутся в Узбекистане.
Производство тактических бронемашин Ejder Yalçın 4×4 началось в Турции в 2014 году. Силы безопасности страны используют их во всех регионах.