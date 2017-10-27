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15:47 (мск), источник: Sputnik

Турция и Узбекистан займутся совместным производством бронемашин

Турция и Узбекистан выпустят тысячи бронемашины и станут продавать их в третьи страны.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. Турецкий производитель бронетехники Nurol Makina ve Sanayi и узбекская компания UzAuto заключили меморандум о взаимопонимании, передает агентство Anadolu.

Согласно тексту документа, в Узбекистане запустят совместное производство тысячи тактических бронемашин Ejder Yalçın.

Меморандум подписали в рамках визита главы Узбекистана Шавката Мирзиеева в Турцию 25—26 октября.

Бронемашины будут продавать в третьи страны, 24 из них останутся в Узбекистане.

Производство тактических бронемашин Ejder Yalçın 4×4 началось в Турции в 2014 году. Силы безопасности страны используют их во всех регионах.

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