Прокуратура Уфы отменила тарифы Горсовета на воду

После проверки прокуратура отменила незаконное решение Уфимского горсовета об установлении тарифов на подключение к системам водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

«Горсовет не имел полномочий принимать данное решение, так как согласно закону тарифы на подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения подлежат регулированию республиканскими органами власти. Учитывая, что такие тарифы утверждены Госкомитетом РБ по тарифам и применение нормативного правового акта могло привести к взиманию двойных тарифов за одно подключение, — сообщили в ведомстве.