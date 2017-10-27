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16:02 (мск), источник: АиФ Уфа

Прокуратура Уфы отменила тарифы Горсовета на воду

Городской совет не имел на это полномочий.

Источник: РИА "Новости"

После проверки прокуратура отменила незаконное решение Уфимского горсовета об установлении тарифов на подключение к системам водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

«Горсовет не имел полномочий принимать данное решение, так как согласно закону тарифы на подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения подлежат регулированию республиканскими органами власти. Учитывая, что такие тарифы утверждены Госкомитетом РБ по тарифам и применение нормативного правового акта могло привести к взиманию двойных тарифов за одно подключение, — сообщили в ведомстве.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нормативный правовой акт признан утратившим силу.

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