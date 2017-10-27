Прокуратура Уфы отменила тарифы Горсовета на воду
Городской совет не имел на это полномочий.
Городской совет не имел на это полномочий.
После проверки прокуратура отменила незаконное решение Уфимского горсовета об установлении тарифов на подключение к системам водоснабжения. Об этом сообщает
«Горсовет не имел полномочий принимать данное решение, так как согласно закону тарифы на подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения подлежат регулированию республиканскими органами власти. Учитывая, что такие тарифы утверждены Госкомитетом РБ по тарифам и применение нормативного правового акта могло привести к взиманию двойных тарифов за одно подключение, — сообщили в ведомстве.
По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования нормативный правовой акт признан утратившим силу.