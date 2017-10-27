«Нижегородский водоканал» проведёт приём граждан в рамках «рабочей субботы» 28 октября

Согласно информации, в течение субботы с 8:00 до 16:30 нижегородцы могут прийти в центр по работе с абонентами по адресу: ул. Политбойцов, 21а. «Это удобно для тех, кто работает в будние дни и не имеет возможности посетить центр по работе с абонентами в приемные часы. В 2017 году “Выходной в водоканале” проводится в третий раз», — говорится в пресс-релизе.

Сообщается, что тех, кто погасит в всю свою задолженность в рабочую субботу, ждут памятные сувениры. Компания также напоминает, что в настоящее время Нижегородский водоканал проводит акцию «В новый год без долгов», во время акции всем абонентам, оплатившим задолженность за услуги холодного водоснабжения и водоотведения, не будут начисляться пени за весь период долга. Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо до 31 декабря 2017 года полностью оплатить задолженность за холодную воду и водоотведение, в том числе начисления за последний расчетный месяц, и в срок до 20 января 2018 года заполнить заявление об участии в акции. Документы необходимо предоставить в Центр по работе с абонентами Нижегородского водоканала или по электронной почте cra@vodokanal-nn.ru.