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17:14 (мск), источник: Tengrinews

ОСМС: Как хранятся и куда вкладываются отчисления

В АО «Фонд социального медицинского страхования» сообщили информацию о текущем состоянии фонда, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

Как сообщила председатель правления фонда Елена Бахмутова, все средства, поступающие от отчислений, находятся на счетах в Национальном Банке РК.

«С Нацбанком заключен договор доверительного управления. Нацбанк обеспечивает как сохранность этих денег, так и инвестиционное управление. Перечень финансовых инструментов, в которые Нацбанк может вкладывать эти средства, установлен постановлением правительства», — отметила Елена Бахмутова.

Она подчеркнула, что в управлении средствами используются высоконадежные и ликвидные инструменты с невысокой доходностью.

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«В основном средства вложены в государственные ценные бумаги и находятся на депозите в Нацбанке, а также в операциях репо (вид сделки, при которой ценные бумаги продаются и одновременно заключается соглашение об их обратном выкупе по заранее оговоренной цене — прим. автора)», — пояснила председатель правления.

По ее словам, в настоящее время 5 процентов в фонд платят работодатели и свыше одного триллиона тенге находится в резервах, который предназначен на будущие выплаты из этого фонда, и также находится на счетах в Нацбанке РК.

«Им распоряжается по договору доверительного управления Нацбанк, и они размещаются в финансовые инструменты. Таким образом, сохранность средств сегодня не оспаривается», — сообщила Елена Бахмутова.

По информации председателя правления, на сегодняшний день собрано 17,3 миллиарда тенге, при этом количество участников системы превысило 4,5 миллиона человек. Она напомнила, на какие цели будут направлены средства. В соответствии с законодательством для функционирования фонда должны быть созданы необходимые резервы ликвидности, которые должны обеспечить как минимум месячный запас для оплаты медицинских услуг.

По расчетам на 2020 год он составит порядка 85,5 миллиарда тенге. Также необходимо обеспечить трехпроцентный резерв от размера активов на непредвиденные расходы, он составит порядка 30,9 миллиарда тенге. Оставшаяся сумма, по словам Елены Бахмутовой, будет направлена на единовременное увеличение пакета медицинского страхования.

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