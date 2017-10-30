В Петербурге почти 700 дольщиков «СУ-155» получат квартиры

Как уточняется в нем, суд удовлетворил ходатайство арбитражного управляющего о передаче квартир дольщикам СК «Росстрой» (входит в «СУ-155»), купившим жилье в доме по адресу: Каменка, квартал 78-А, участок 1−78, корпус 7.

Решение арбитража позволит удовлетворить требования более 660 семей, ожидающих получения права собственности на квартиры, говорится в сообщении банка.

Всего в Петербурге «Росстрой» не достроил девять домов.

По данным Минстроя, в целом в России достроено более половины из 145 проблемных домов «СУ-155». Из 130 объектов, за достройку которых отвечает банк «Российский капитал», завершено строительство 72.