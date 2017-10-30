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11:06 (мск), источник: РИА Недвижимость

В Петербурге почти 700 дольщиков «СУ-155» получат квартиры

МОСКВА, 27 окт — РИА Недвижимость. В Приморском районе Санкт-Петербурге почти 700 дольщиков банкротящейся девелоперской группы «СУ-155» получат свои квартиры, говорится в сообщении банка «Российский капитал», ответственного за достройку объектов компании.

Как уточняется в нем, суд удовлетворил ходатайство арбитражного управляющего о передаче квартир дольщикам СК «Росстрой» (входит в «СУ-155»), купившим жилье в доме по адресу: Каменка, квартал 78-А, участок 1−78, корпус 7.

Решение арбитража позволит удовлетворить требования более 660 семей, ожидающих получения права собственности на квартиры, говорится в сообщении банка.

Всего в Петербурге «Росстрой» не достроил девять домов.

По данным Минстроя, в целом в России достроено более половины из 145 проблемных домов «СУ-155». Из 130 объектов, за достройку которых отвечает банк «Российский капитал», завершено строительство 72.

По словам министра строительства и ЖКХ РФ Михаила Меня, все дома «СУ-155» планируется достроить до конца 2018 года.

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