Международный аэропорт «Казань» переходит на зимнее расписание

Источник: Город Казань.KZN.RU

Авиакомпания «ЮВТ АЭРО», которая в сентябре 2017 года получила допуск на выполнение международных рейсов, продолжает активно развивать маршрутную сеть. В предстоящем сезоне зимней навигации авиаперевозчик продолжит выполнение рейсов на таких недавно открытых направлениях, как Сургут, Новый Уренгой, Ноябрьск и Калининград. Также в ближайшие месяцы планируется открытие рейса Казань — Минск.

На ключевом для республики маршруте Казань — Москва увеличивается количество рейсов. В среднем, на маршруте Казань — Москва в зимнем сезоне будет выполняться порядка 18 рейсов в день. Ежедневные рейсы в Санкт-Петербург авиакомпании «Нордавиа» также сохранятся в расписании аэропорта до марта 2018 года.

На международном направлении в первую очередь необходимо упомянуть увеличение частоты вылетов в ОАЭ. В сезоне зима 2017/2018 Flydubai приступает к выполнению рейсов в Дубай на ежедневной основе. 24 октября на данный маршрут заступила авиакомпания «Уральские авиалинии», которая выполняет рейсы 2 раза в неделю. AZUR air также будет выполнять 2 рейса в неделю в аэропорт Аль-Мактум в Дубае.

В сезоне зима 2017/2018 значительно возрастает спрос на вылеты в Чехию. Авиаперевозчик Czech Airlines вводит дополнительные рейсы в Прагу. Помимо уже выполняемых по понедельникам и четвергам вылетов авиакомпания установила периоды, когда рейсы будут выполняться и по субботам. Также запланировано несколько рейсов по средам и пятницам. «Россия» с 1 ноября открывает чартерную полетную программу в чешский Пардубице с двумя вылетами в неделю. Программа запрошена на всю зиму.

Международный туроператор ITM Group и Turkmenistan Airlines предложили уникальный для России туристический продукт — организованные групповые туры в Туркменистан с вылетом из аэропорта Казани. Казань стала первым городом, из которого будет осуществляться отправка организованных туристических групп в Ашхабад.

В сентябре 2017 года увеличилась частота вылетов в Баку до 7 рейсов в неделю. Программу будут выполнять авиакомпании Azerbaijan Airlines и Buta Airways и зимой.

С 16 ноября на направлении Казань — Ташкент вводится дополнительный рейс — его выполняет авиакомпания «Узбекистон Хаво Йуллари».

Авиакомпания Atlasglobal, которая в 2017 году открыла полетную программу регулярных рейсов в Анталью, рассматривает возможность продолжения полетов и в зимний период. Авиакомпанией AZUR air запланировано выполнение нескольких вылетов в Анталью в период новогодних каникул.

На направлении Казань — Камрань и Казань — Пхукет запланированы вылеты авиакомпаниями «Икар» и AZUR air. Ожидается, что в зимнем сезоне по этим маршрутам будет выполнено 24 и 30 вылетов соответственно. Также запланировано 25 туристических рейсов на Гоа, которые будут выполнять авиаперевозчики AZUR air и Royal Flight. Авиакомпания Royal Flight выполнит 13 рейсов в аэропорт Утапао (Паттайя).