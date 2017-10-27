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17:32 (мск), источник: ТАСС

Количество вакансий в Крыму увеличилось с 2014 года в пять раз

На конец сентября работодатели заявили порядка 13,6 тыс. мест.

Источник: Reuters

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Количество вакансий в Республике Крым увеличилось в пять раз по сравнению с 2014 годом. На конец сентября работодателями было заявлено порядка 13,6 тыс. мест. Об этом говорится в пресс-релизе Минтруда, распространенном в пятницу.

В ведомстве сообщили, что в пятницу министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин провел в режиме видеоконференции заседание рабочей группы по социальным вопросам Республики Крым и города Севастополя.

«Как отметила министр труда и социальной защиты Республики Крым Елена Романовская, сегодня в республике предлагается в пять раз больше вакансий, чем в 2014 году. На конец сентября работодателями региона заявлено 13,6 тыс. вакансий», — говорится в сообщении.

Количество вакансий в Севастополе на конец сентября составило 4,4 тыс., добавили в министерстве.

В Республике Крым на данный момент официально зарегистрированы 3,6 тыс. безработных, а в Севастополе — 0,4 тыс., отметили в Минтруде.

Топилин поручил властям Крыма продолжать работу по снижению задолженностей по заработной плате, сокращению неформальной занятости, трудоустройству инвалидов, обеспечению доступности среды для инвалидов и других маломобильных граждан, отметили в пресс-службе министерства.

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