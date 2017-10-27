«Узбектелеком» консолидирует всю сферу IT в единую структуру

Источник: UzReport.news

Повсеместное проникновение цифровых технологий во все сферы деятельности общества заставляет сегодня телеком операторов мира менять парадигму предоставления услуг.

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В Ташкенте открылся новый специализированный филиал Акционерной компании «Узбектелеком» «Информационные системы». В целях ознакомления широкой общественности с деятельностью и проектами созданного филиала был организован брифинг для представителей СМИ Узбекистана.

Главной миссией специализированного филиала «Информационные системы» является консолидация всей сферы IT в единую структуру. В этих целях выработана общая стратегия — создание, внедрение, экспуатация и улучшение информационных услуг для решения задач по эффективной организации информационного процесса. Журналистам была представлена расширенная презентация о проектах филиала «Инфосистемы».