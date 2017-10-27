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17:31 (мск), источник: UzReport.news

«Узбектелеком» консолидирует всю сферу IT в единую структуру

В Ташкенте открылся новый специализированный филиал Акционерной компании «Узбектелеком» «Информационные системы».

Источник: UzReport.news

Повсеместное проникновение цифровых технологий во все сферы деятельности общества заставляет сегодня телеком операторов мира менять парадигму предоставления услуг.

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В Ташкенте открылся новый специализированный филиал Акционерной компании «Узбектелеком» «Информационные системы». В целях ознакомления широкой общественности с деятельностью и проектами созданного филиала был организован брифинг для представителей СМИ Узбекистана.

Главной миссией специализированного филиала «Информационные системы» является консолидация всей сферы IT в единую структуру. В этих целях выработана общая стратегия — создание, внедрение, экспуатация и улучшение информационных услуг для решения задач по эффективной организации информационного процесса. Журналистам была представлена расширенная презентация о проектах филиала «Инфосистемы».

Также были озвучены основные задачи нового филиала. В их числе разработка системы мониторинга сети передачи данных и серверов, развитие и предоставление услуг Дата-центра, облачные услуги, хранение и обработка данных, модификация сервиса IPTV, предоставление интерактивного TV и многое другое. Отметим, что на сегодняшний день, в составе компании «Узбектелеком» работают 24 филиала, из них — 14 региональных, 8 специализированных и 3 дочерних предприятия.

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