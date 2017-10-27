В России создадут криптовалютный обменник

Проект обрел более ясные перспективы после того, как президент России Владимир Путин рекомендовал законодателям проработать статус блокчейна и криптовалют в стране.

Это позволяет создавать в России множество проектов. Одним из них может стать Децентрализованный цифровой депозитарий, на который нацеливаются в НРД.

Основной задачей такой структуры будут гарантии прозрачности для инвесторов, которые хотят вкладываться в блокчейновые проекты. Депозитарий будет рассчитывать сделки с использованием блокчейновых и традиционных активов, являясь своего рода криптовалютным обменником для бизнеса.

Национальный расчетный депозитарий является дочерней структурой Московской биржи, которой, в свою очередь, владеют как государственные, так и частные структуры.

24 октября стало известно, что Путин поручил правительству и Центробанку установить требования к организации майнинга криптовалют, а также организовать регистрацию осуществляющих такую деятельность хозяйствующих субъектов. Кроме того, он предложил создать регулятивную площадку на базе ЦБ.

По мнению Владимира Путина, цифровые деньги должны быть узаконены, но с ограничениями. Важно не создавать лишних барьеров, а формировать условия для совершенствования финансовой системы, считает он. Регулирование должно защитить интересы граждан и бизнес, подчеркнул глава государства.