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21:01 (мск), источник: Sputnik

В Узбекистане рассказали, какими будут электронные трудовые книжки

С технической точки зрения новая книжка будет представлять собой файл персональных данных работника, хранящийся в общереспубликанской базе данных физических лиц.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 27 окт — Sputnik. В Узбекистане после 1 января 2019 года будет прекращена выдача бумажных трудовых книжек. Их заменят электронными образцами, которые будут храниться в общереспубликанской базе данных физических лиц, сообщает корреспондент Sputnik.

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Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана подготовило проект закона, вносящий ряд изменений и дополнений в Трудовой кодекс страны, которые в том числе отвечают и за появление электронных трудовых книжек.

Документ предусматривает, что все бумажные варианты, выданные после 1 января 2019 года будут признаны недействительными. Однако записи в ранее выданные книжки можно будет делать еще до 1 января 2021 года, после чего они в обязательном порядке должны быть переданы владельцам.

При этом для сотрудников, принятых на работу впервые и соответственно вообще не имеющих трудового стажа, с 1 января 2019 года записи должны осуществляться только в цифровом формате.

Электронная трудовая книжка, говорится в законопроекте, станет модифицированным аналогом бумажного варианта и будет содержать сведения о приеме на работу, прекращении трудового договора и периодах уплаты работником взносов по государственному социальному страхованию.

С технической точки зрения новая книжка будет представлять собой файл персональных данных работника, хранящийся в общереспубликанской базе данных физических лиц. В нем помимо основной информации будут содержаться паспортные данные работника, индивидуальный номер налогоплательщика и номер индивидуального накопительного пенсионного счета, информация об образовании, включая номера свидетельств об окончании обучения.

Все изменения в виртуальной книжке будут подтверждаться электронной подписью работодателя или уполномоченного им лица. При этом записи в ней имеют равную силу со справками о трудовом стаже, выдаваемыми работодателями.

Работник сможет в любое время получить в органах государственной налоговой инспекции заверенную в установленном порядке распечатку на бумажном носителе всех сведений, внесенных в его электронную трудовую книжку.

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