Стоимость воронежского метро выросла с 35 до 43,7 млрд рублей

Источник: Вести - Воронеж

«Киносарг» завершил работу над технико-экономическим обоснованием проекта метро. После получения заключения экспертизы проект пройдет согласование с Минтрансом и Минстроем. Рост стоимости строительства первой из трех линий метрополитена Игорь Березин объяснил ростом цен. Первоначальный экономический прогноз строился на данных 2014−2015 годов, после детального анализа актуальных цен его пришлось пересмотреть, рассказал Игорь Березин. Окупаемость проекта, по мнению городских властей, составит 15 лет.

Протяженность первой, «Московско-Авиазаводской» ветки составит 20,25 км. Ее проложат от «Олимпика» до воронежского авиазавода через Московский проспект и новый метромост, который возведут южнее Вогресовского моста. Первоначально ее планировалось проложить до гипермаркета Metro. Длина второй, «Тамбовско-Курской», ветки составит 14,54 км. Она возьмет начало у гипермаркета Metro и протянется до улицы Южно-Моравская через Северный мост, трамвайную эстакаду которого длиной 1,5 км планируется реконструировать и приспособить под нужды метрополитена. В ходе первой очереди работ обе ветки проложат до площади Ленина. Третья ветка, «Семилукско-Ростовская», протяженностью 23,8 км свяжет улицы 9 Января и Димитрова. Совокупная длина трех веток составит 58,6 км.

Среднемаршрутная скорость воронежского метро, по словам Игоря Березина, составит 40 км/ч, как и во всех метрополитенах России. По его оценке, метро сможет переключить на себя до 60% пассажиропотока.

Проект метро презентовали в Воронеже в апреле 2017 года японские разработчики, предварительно оценив строительство первой очереди в 1 млрд евро.

Управление строительной политики мэрии приступило к поиску подрядчика для разработки технико-экономического обоснования «создания системы скоростного рельсового пассажирского транспорта» 16 июня. В торгах участвовали три компании — Воронежский государственный технический университет (вуз предложил выполнить работы за 11,7 млн рублей), воронежское ООО «Киносарг» (11,5 млн рублей) и московское ООО «Инжиниринг ЭВ» (5 млн рублей). Победителем торгов признали ООО «Киносарг». Компания должна была завершить работы до 20 декабря 2017 года. Проект планируется вынести на общественное обсуждение.

Воронежские общественники считают, что необходимости в строительстве в городе метро нет. А известный блогер Илья Варламов и вовсе назвал проект воронежского метро бесполезным.

— Видоизменение «проекта» означает осознание полной неадекватности тех презентаций, которые так громко представляли в начале лета. При практической проработке стало ясно, что две линии по 11 километров пересекающиеся под прямым углом — это вообще не метро, а сделать из первых двух одну не позволят техусловия по кривым радиусам. Стало ясно, что с первой веткой надо делать что-то другое и нужна другая трассировка. Так или иначе, за основу взяли нашу схему линий, которая мы представили в апреле 2017 года, — рассказал сопредседатель регионального отделения общественной организации «Город и транспорт» Юрий Новиков.

По его словам, неясно зачем Воронежу нужна ветка метро до авиазавода и каким образом метротоннель будет спускаться к метромосту.