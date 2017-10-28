Стоимость воронежского метро выросла с 35 до 43,7 млрд рублей
Стоимость строительства воронежского метрополитена выросла с 35 до 43,7 млрд рублей. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» рассказал директор
Стоимость строительства воронежского метрополитена выросла с 35 до 43,7 млрд рублей. Об этом корреспонденту «Вести-Воронеж» рассказал директор
«Киносарг» завершил работу над
Протяженность первой, «Московско-Авиазаводской» ветки составит 20,25 км. Ее проложат от «Олимпика» до воронежского авиазавода через Московский проспект и новый метромост, который возведут южнее Вогресовского моста. Первоначально ее планировалось проложить до гипермаркета Metro. Длина второй, «Тамбовско-Курской», ветки составит 14,54 км. Она возьмет начало у гипермаркета Metro и протянется до улицы
Среднемаршрутная скорость воронежского метро, по словам Игоря Березина, составит 40 км/ч, как и во всех метрополитенах России. По его оценке, метро сможет переключить на себя до 60% пассажиропотока.
Проект метро презентовали в Воронеже в апреле 2017 года японские разработчики, предварительно оценив строительство первой очереди в 1 млрд евро.
Управление строительной политики мэрии приступило к поиску подрядчика для разработки
Воронежские общественники считают, что необходимости в строительстве в городе метро нет. А известный блогер Илья Варламов и вовсе назвал проект воронежского метро бесполезным.
— Видоизменение «проекта» означает осознание полной неадекватности тех презентаций, которые так громко представляли в начале лета. При практической проработке стало ясно, что две линии по 11 километров пересекающиеся под прямым углом — это вообще не метро, а сделать из первых двух одну не позволят техусловия по кривым радиусам. Стало ясно, что с первой веткой надо делать
По его словам, неясно зачем Воронежу нужна ветка метро до авиазавода и каким образом метротоннель будет спускаться к метромосту.
— Предельный уклон тоннеля должен составлять от 0,3 до 0,45%, а уклон спуска к ВОГРЕСу у нас достигает 6%, что означает, что все центральные станции метрополитена вплоть до памятника Славы будут глубокого заложения, следовательно строить их открытым способом, как предлагает «Киносарг», невозможно. Это, в свою очередь, означает, что никакими 44 миллиардами здесь и не пахнет и ориентироваться надо, как минимум, на 80−90 млрд.