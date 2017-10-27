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18:51 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

В Беларуси дорожает газовое топливо

Ночью 26 октября подорожал бензин. В среднем на 2 копейки. А теперь цена увеличивается и на газовое топливо.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Как пишет TUT.BY, стоимость газового топлива вырастет в ночь на 28 октября. На 1 копейку. Дизель по-прежнему будет продаваться по старой цене.

Сегодня газ стоит 68 копеек. AИ-92 — 1 рубль 19 копеек, АИ-95 — 1 рубль 27 копеек, АИ-98 — 1 рубль 48 копеек. Дизельное топливо не подорожало, ДТ-К5 стоит 1 рубль 29 копеек.

Подготовил Максим ВИЛЬТОВСКИЙ.

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