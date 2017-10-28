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10:32 (мск), источник: РИА Новости

Создатели первого частного ракетного двигателя построят завод в Воронеже

Российский космический стартап «НСТР Космические системы», создавший первый в России частный жидкостный ракетный двигатель, планирует построить первый в России частный завод космической промышленности в окрестностях Воронежа, заявил директор компании Виктор Черников.

Источник: Reuters

«Группа компаний НСТР выражает благодарность администрации и правительству Воронежской области, а также администрации Каширского муниципального района, за оперативную и всестороннюю поддержку нашего начинания. Серия консультаций с руководством и сотрудниками Агентства по инвестициям и стратегическим проектам привела к более глубокой проработке экономической части проекта», — отметил Черников.

Как отметил руководитель стартапа, завод будет построен в 8 километрах от Воронежа, на промышленной площадке в 5 гектар. На первых этапах своего существования он будет заниматься производством метеорологических ракет, способных подниматься на высоту в 100 километров и нести на своем борту около трех килограмм научного оборудования.

На производственной площадке будет располагаться здание конструкторского бюро, производственный ангар и специально оборудованное помещение для испытаний нового жидкостного ракетного двигателя (ЖРД). Планируется возведение роботизированного солнечного телескопа в рамках проекта astroNYX.

Начать строительства в «НСТР Космические Системы» планируют уже в начале 2018 года. Непосредственной эксплуатацией будет заниматься дочернее предприятие «НСТР Ракетные Технологии».

По словам Черникова, помимо Воронежской области, компания так же рассматривала варианты с постройкой завода на территории Московской или Калужской области, однако наиболее благоприятные условия для работы космического стартапа были предложены в Воронеже.

Администрация и аппарат губернатора Воронежской области рассматривают возможность включения предприятия частной космической промышленности в список особо важных инвестиционных проектов. Это необходимо для получения льгот и компенсаций в рамках мер государственной и областной поддержки инвестиционных проектов.

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