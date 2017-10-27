Бензин марки АИ-92 подорожал до 161 тенге
Бензин марки АИ-92 подорожал до 161 тенге за литр, передает корреспондент Тengrinews.kz.
Бензин марки АИ-92 подорожал до 161 тенге за литр, передает корреспондент Тengrinews.kz.
Повышение цен на самую популярную марку бензина наблюдается в сети автозаправочных станций «КазМунайГаз».
Между тем, на других крупных АЗС цена сохранятся на отметке 158 тенге за литр. Так, в Sinooil и Helios АИ-92 продают по 158 тенге, а в Royal Petrol — по 157 тенге за литр. Астана, 27 октября.
Напомним, ранее в «КазМунайГаз цена АИ-92 составляла 157 тенге за литр.