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19:42 (мск), источник: РБК

Набиуллина отчиталась Путину о «стабильности» банковской системы

В Ново-Огарево состоялась встреча президента России и главы Центробанка. Эльвира Набиуллина рассказала Путину о состоянии российской банковской системы и о приоритетных направлениях ее развития.

Источник: РИА "Новости"

Владимир Путин в Ново-Огарево провел рабочую встречу с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной. Сообщение о встрече размещено на сайте президента России.

По ее словам, банковская и в целом финансовая система России «чувствуют себя стабильно», а «основные показатели прибыльности и устойчивости» вышли на уровень 2014 года.

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«Банки накопили прибыль, а это есть источник капитала. Капитал как раз нужен банкам для того, чтобы развивать кредитование. И мы рассчитываем, и наши прогнозы показывают, что кредитование должно начать устойчиво расти», — сказала Набиуллина.

Глава Центробанка также рассказала президенту о новых тенденциях на банковском рынке. По ее словам, они уже серьезно меняют как бизнес-модели банков, так и их взаимоотношения с клиентами.

Она также отметила, что многие финансовые услуги теперь оказываются дистанционно. «За два года дистанционные платежи выросли в 1,8 раза. Например, платежи с использованием мобильных телефонов за прошлый год выросли на 90%», — сказала Набиуллина.

По ее словам, развитие новых финансовых технологий ставит новые задачи перед Центробанком, первоочередная из которых — развитие инфраструктуры. «Второе — это защита прав граждан при использовании финансовых технологий. И третье — это, конечно, защита от кибератак», — расставила приоритеты Набиуллина.

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Она также подчеркнула, что для развития собственной финансовой инфраструктуры необходимо уделить особое внимание проработке законодательной базы, которая касается удаленной идентификации клиентов финансовых организаций, в том числе с использованием биометрии.

Летом 2017 года Центробанк отозвал лицензию у банка «Югра», который на тот момент занимал 29-ое место в банковской системе страны.

В августе и сентябре регулятор объявил о санации одних из крупнейши​х частных банков в России — «ФК Открытие» и Бинбанка. Финансовое оздоровление этих кредитных организаций решили проводить по новой схеме — через Фонд консолидации банковского сектора, который назначили основным инвестором банков. Набиуллина также заявляла, что «ФК Открытие» и Бинбанк могут быть объединены и проданы на бирже.

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