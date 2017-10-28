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07:37 (мск), источник: Kazinform

В Казахстане нехватка специалистов в области информационных технологий — эксперты

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Участники конференции по кибербезопасности Kaz’Hack'Stan обсудили уровень подготовки специалистов в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действительно, дефицит таких специалистов существует, мало того, мы проводили анализ. В нашей стране 32 тыс. специалистов выпускается в области ИКТ. Из них только 1% по специальности “Система информационной безопасности”. Соответственно, без принятия каких-либо государственных мер в этом вопросе не обойтись. Концепция кибербезопасности “Киберщит Казахстана” нацелена на то, чтобы эту ситуацию преодолеть. Также необходимо поднять качество обучения, потому что это тоже немаловажно», — сказал заместитель председателя Комитета по информационной безопасности Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК Руслан Абдикаликов.

Президент «Центра анализа и расследования кибератак» Олжас Сатиев отметил, что в стране совершенно отсутствуют практические специалисты.

«Это большая проблема, их практически по Казахстану нет. Если мы говорим по практической безопасности, о тех людях, которые будут это проверять, изучать вирусы. У нас до этого времени обучение в вузах было для потребителей: поставить антивирус, переустановить систему и т. д. Эти конференции необходимы для того, чтобы мы понимали, к чему идти, потому что проблем в информационной безопасности очень много», — сказал Олжас Сатиев.

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