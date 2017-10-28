В Казахстане нехватка специалистов в области информационных технологий — эксперты
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Участники конференции по кибербезопасности Kaz’Hack'Stan обсудили уровень подготовки специалистов в области
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Участники конференции по кибербезопасности Kaz’Hack'Stan обсудили уровень подготовки специалистов в области
«Действительно, дефицит таких специалистов существует, мало того, мы проводили анализ. В нашей стране 32 тыс. специалистов выпускается в области ИКТ. Из них только 1% по специальности “Система информационной безопасности”. Соответственно, без принятия
Президент «Центра анализа и расследования кибератак» Олжас Сатиев отметил, что в стране совершенно отсутствуют практические специалисты.
«Это большая проблема, их практически по Казахстану нет. Если мы говорим по практической безопасности, о тех людях, которые будут это проверять, изучать вирусы. У нас до этого времени обучение в вузах было для потребителей: поставить антивирус, переустановить систему