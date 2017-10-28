В Беларуси в некоторых сетях АЗС подорожало газовое топливо
Цены на некоторых заправках выросли на 1 копейку.
Цены на некоторых заправках выросли на 1 копейку.
28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 28 октября в некоторых сетях АЗС подорожало газовое топливо, сообщили корреспонденту БЕЛТА представители сетей.
Цены на некоторых заправках выросли на 1 копейку.
В Беларуси цены на газовое топливо устанавливаются сетями АЗС (как правило, разница составляет несколько копеек). При этом они могут отличаться и на автозаправках внутри одной сети в зависимости от спроса и предложения.