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08:45 (мск), источник: БЕЛТА

В Беларуси в некоторых сетях АЗС подорожало газовое топливо

Цены на некоторых заправках выросли на 1 копейку.

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси с 28 октября в некоторых сетях АЗС подорожало газовое топливо, сообщили корреспонденту БЕЛТА представители сетей.

Цены на некоторых заправках выросли на 1 копейку.

В Беларуси цены на газовое топливо устанавливаются сетями АЗС (как правило, разница составляет несколько копеек). При этом они могут отличаться и на автозаправках внутри одной сети в зависимости от спроса и предложения.

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