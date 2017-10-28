Трюдо: укрепление торговых связей с Китаем может помочь Канаде на переговорах по НАФТА

«Я думаю, что [укрепление торговых связей с Китаем] — это еще один аргумент в пользу того, что наши торговые интересы более обширны, и не зависят только от NAFTA. Это может укрепить наши позиции в переговорном процессе [по пересмотру] этого соглашения», — сказал он.
В сентябре 2016 года правительства Канады и Китая приступили к переговорам по углублению двусторонних экономических связей, главной целью которых должно стать заключение двустороннего договора о свободной торговле. Известно, что уже прошло четыре раунда консультаций, но на данный момент канадские власти не сообщали деталей о ходе переговорного процесса.
Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, Соединенными Штатами и Мексикой было подписано в 1992 году и вступило в силу в 1994 году. Президент США Дональд Трамп хочет пересмотреть договор, так как, по его мнению, из-за NAFTA США потеряли более четверти всех своих рабочих мест в промышленности. На данный момент стороны провели четыре раунда консультаций, но переговорный процесс осложняется крайне жесткой позицией США по ряду вопросов.