Трюдо: укрепление торговых связей с Китаем может помочь Канаде на переговорах по НАФТА

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«Я думаю, что [укрепление торговых связей с Китаем] — это еще один аргумент в пользу того, что наши торговые интересы более обширны, и не зависят только от NAFTA. Это может укрепить наши позиции в переговорном процессе [по пересмотру] этого соглашения», — сказал он.

В сентябре 2016 года правительства Канады и Китая приступили к переговорам по углублению двусторонних экономических связей, главной целью которых должно стать заключение двустороннего договора о свободной торговле. Известно, что уже прошло четыре раунда консультаций, но на данный момент канадские власти не сообщали деталей о ходе переговорного процесса.