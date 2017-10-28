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05:31 (мск), источник: ТАСС

Трюдо: укрепление торговых связей с Китаем может помочь Канаде на переговорах по НАФТА

ОТТАВА, 28 октября. /ТАСС/. Укрепление торговых связей между Канадой и Китаем может помочь Оттаве преодолеть трудности с США на переговорном процессе по пересмотру Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA). Об этом в пятницу заявил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Источник: Reuters

«Я думаю, что [укрепление торговых связей с Китаем] — это еще один аргумент в пользу того, что наши торговые интересы более обширны, и не зависят только от NAFTA. Это может укрепить наши позиции в переговорном процессе [по пересмотру] этого соглашения», — сказал он.

В сентябре 2016 года правительства Канады и Китая приступили к переговорам по углублению двусторонних экономических связей, главной целью которых должно стать заключение двустороннего договора о свободной торговле. Известно, что уже прошло четыре раунда консультаций, но на данный момент канадские власти не сообщали деталей о ходе переговорного процесса.

Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли между Канадой, Соединенными Штатами и Мексикой было подписано в 1992 году и вступило в силу в 1994 году. Президент США Дональд Трамп хочет пересмотреть договор, так как, по его мнению, из-за NAFTA США потеряли более четверти всех своих рабочих мест в промышленности. На данный момент стороны провели четыре раунда консультаций, но переговорный процесс осложняется крайне жесткой позицией США по ряду вопросов.

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