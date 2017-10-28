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09:27 (мск), источник: AmurMedia.ru

«Амурский бройлер» возобновляет поставки куриного мяса в Хабаровский край

Первые партии продукции будут направлены в середине ноября.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 28 октября, AmurMedia.

После длительного вынужденного перерыва вернется к работе с торговыми предприятиями Хабаровского края «Амурский бройлер». Первые поставки куриного мяса ожидаются в середине ноября, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на ИА «Амур.инфо».

Поставки продукции «Амурский бройлер» возобновились в пятницу в Амурской области, сообщил генеральный директор предприятия Олег Турков.

«Первая продукция в магазинах появилась сегодня. Думаю, в течение месяца выйдем на те объемы, которые были до вынужденного простоя. Мы обеспечиваем не только Амурскую область, продукцию поставляем во все субъекты Дальневосточного округа. В течение первых двух недель будем работать только на Амурскую область. С середины ноября начнем осуществлять поставки в Хабаровский и Приморский края, Еврейскую автономную область», — приводит слова Туркова издание.

Напомним, в августе текущего года руководство птицефабрики «Амурский бройлер» в Амурской области приняло решение усыпить 1 млн птиц из-за подозрения на птичий грипп. Вскоре информация о распространении вируса не подтвердилась.

Потеря 1 млн птицы для «Амурского бройлера» не так уж страшна — бизнес Хабаровского края.

Представитель Амурстата Ольга Данилкина сообщила, что забой птиц на птицефабрике ухудшил показатели производства продуктов в регионе, однако, несмотря на это, тенденция снижения поголовья птицы остается устойчивой.

На прежние объемы поставок по охлажденному мясу птицы и замороженной продукции предприятие рассчитывает выйти к середине ноября текущего года.

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