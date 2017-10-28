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11:53 (мск), источник: UzReport.news

Air Berlin выполнил прощальный рейс

Спустя четыре десятилетия существования, немецкая авиакомпания Air Berlin накануне совершила свой последний рейс из аэропорта в Мюнхене.

Сотрудники компании собрались на площадке перед ангаром и слезами на глазах попрощались с последним самолетом.

Напомним, в августе авиаперевозчик Air Berlin сообщил о начале процедуры банкротства. Часть активов компании решила купить немецкая Lufthansa — под её управление перейдут 1,3 тысячи сотрудников и 20 самолётов. Компания также ведет переговоры по продаже оставшихся активов с такими компаниями, как easyJet и Condor.

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