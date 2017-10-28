Air Berlin выполнил прощальный рейс

Сотрудники компании собрались на площадке перед ангаром и слезами на глазах попрощались с последним самолетом.

Напомним, в августе авиаперевозчик Air Berlin сообщил о начале процедуры банкротства. Часть активов компании решила купить немецкая Lufthansa — под её управление перейдут 1,3 тысячи сотрудников и 20 самолётов. Компания также ведет переговоры по продаже оставшихся активов с такими компаниями, как easyJet и Condor.