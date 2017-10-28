Аэропорт Астаны ответил на обвинения в краже багажа у пассажиров

Источник: Nur.kz

Аэропорт Астаны отреагировал на обвинения в краже пассажирского багажа, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Представители аэропорта пояснили, что кражи происходят во всех воздушных гаванях, причем не только в нашей страны, но и в других государствах.

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«Как правило, пассажир обнаруживает пропажу багажа по прибытии в пункт назначения, поэтому факт кражи может произойти как в пункте отправления, так и в пункте прилета. Следовательно, обвинять аэропорт Астаны в этом не представляется обоснованным», — заявили в компании.

В сообщении также говорится, что столичный аэропорт работает по международным стандартам по безопасности ИКАО и продолжает повышать уровень безопасности пребывания пассажиров и их багажа на своей территории.

«Ведется совместная работа с ЛОВД, расположенным в терминале 2, по обеспечению его сотрудникам допуска в зоны загрузки/выгрузки воздушных судов. К примеру, перед открытием терминала Т1 было принято решение выдать пропуска сотрудникам ЛОВД для обеспечения контроля багажа в зонах его обработки с доступом к воздушным судам.

Сотрудники ЛОВД были в гражданской одежде, чтобы не вызывать внимание. Аэропорт полностью предоставил им возможность контролировать все процессы обработки багажа, как в зонах сортировки, так и при загрузке/выгрузке воздушных судов, — добавили в пресс-службе.

Представители организации отметили, что зона загрузки/выгрузки воздушных судов — единственное место, не охватываемое видеокамерами слежения.

«Поэтому мы усиливаем контроль за персоналом, покидающим перрон, посредством установления дополнительных пунктов досмотра во избежание выноса багажа за территорию аэропорта. Кроме того, мы планируем и в следующем году продолжить эту практику.

Ведется постоянная работа по ужесточению отбора персонала, повышены критерии его отбора, в нашем учебном центре авиационной безопасности регулярно проводятся тренинги, — заверили в воздушной гавани.

С начала года и до сегодняшнего дня пассажиропоток аэропорта Астаны составил 3 миллиона 330 тысяч человек, а кражи багажа составили 0,1% от общего потока, резюмировали в аэропорту.