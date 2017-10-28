Башкирия получит 6,6 млрд рублей дивидендов от «Башнефти» — Рустэм Хамитов

Источник: РИА "Новости"

«Совет директоров “Башнефти” на своем заседании уже принял рекомендации направить на выплату дивидендов 26,3 млрд рублей. Безусловно, мы поддерживаем и приветствуем это решение. Таким образом, в бюджет Башкортостана в декабре этого года поступит 6,6 млрд рублей дивидендов на республиканский пакет акций», — сказал он. По словам главы региона, это значительно больше прогнозной суммы.

«Когда мы верстали бюджет на этот год, то закладывали цифру 5 млрд рублей. Несомненно, более значимые поступления от доли республики в “Башнефти” будут способствовать росту устойчивости и сбалансированности нашего бюджета», — подчеркнул Рустэм Хамитов. Он добавил, что принятое решение еще раз подчеркивает доверительный, партнерский характер сотрудничества Башкирии и «Роснефти», а все договоренности, отраженные в соглашении между сторонами, выполняются в полном объеме.

Налоговые поступления от «Башнефти» в бюджет Башкирии за девять месяцев выросли на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Надо сказать, что финансовые показатели компании в этом году значительно улучшились. Поэтому за девять месяцев в наш бюджет перечислено более 9 млрд рублей налога на прибыль. Это на 7,3% больше, чем в прошлом году. Выросла и налоговая база по налогу на имущество организаций», — сказал Рустэм Хамитов. Он отметил, что за девять месяцев от «Башнефти» в консолидированный бюджет республики поступило около 21 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов.

«Могу сказать, что при сохранении набранных темпов “Башнефть” в этом году обеспечит пятую часть налоговых доходов консолидированного бюджета республики», — отметил руководитель республики. «Башнефть» сохранит объем благотворительной помощи на уровне прошлого года — 4 млрд рублей, уточнил Рустэм Хамитов. По его словам, за девять месяцев республика уже получила 2,7 млрд рублей. Эти средства направлены на проектирование, строительство, ремонт и оборудование девяти детских садов, 12 школ, девяти учреждений культуры, четырех объектов здравоохранения, 10 спортивных объектов, модернизацию сетей водоснабжения, очистных сооружений, благоустройство парковых зон, проведение спортивных и культурных мероприятий, финансирование хоккейных клубов «Салават Юлаев» и «Торос» и другие цели.