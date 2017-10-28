Неоконченные уборочные работы и дожди сдерживают темпы осенней вспашки

Источник: СБ - Беларусь сегодня

В прошлом году на это время в Минской области зябь была поднята на 65 процентах площадей, а теперь — только на 36 процентах. Поэтому необходимо включать пятую скорость.

В Пуховичском районе, где в абсолютном выражении вспахано больше всего полей — 12 400 гектаров, стимулируют хозяйства и механизаторов к скорейшему завершению работ. Так, при условии выполнения ежедневного задания сельхозпредприятиям выделяют топливо по льготной цене. Механизатору, если он девятикорпусным плугом с 6 октября по 6 ноября, а к этому сроку зяблевую обработку почвы предписано завершить, вспашет более 650 гектаров, будет вручена благодарность председателя райисполкома с соответствующей премией. Для трактористов, работающих с восьмикорпусными плугами, эта норма составляет 600 гектаров, с четырехкорпусными — 300.

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В районе создан механизированный отряд, который помогает хозяйствам, обрабатывая в эти дни до 100 гектаров. Конечно, с мехотрядом предстоит рассчитаться, но наценки на услуги минимальные и не обременительные для аграриев.

Сейчас 30—34 энергонасыщенных трактора работают в поле весь световой день. Всего предстоит вспахать 25 тысяч гектаров. По мере освобождения от других работ техники, занятой на подъеме зяби, прибавляется.

План осенней пахоты в ОАО Ветеревичи один из самых больших в районе — 1931 гектар. На вчерашний день тысячу гектаров вспахали. Норма выработки для механизаторов, занятых на подготовке минеральных почв, — 17 гектаров, торфяных — 13, но практически каждый день она перекрывается. Главный агроном Полина Заяц не скрывает, что темпы сдерживают поломки техники, а люди показывают и мастерство, и трудолюбие:

— Александр Бахур, Сергей Кротик и Аркадий Врублевский — одни из лучших наших механизаторов. Они заинтересованы в заработке, поэтому подгонять их не надо. Также с осени вносим калийные удобрения. Думаю, в первой декаде ноября свой план выполним. Ведь по весне тогда быстрее включимся в сев.

klimovich@sb.by.

Комбайны садятся на мосты, тракторы на подхвате.

Уборка кукурузы в Могилевской и Гродненской областях стала настоящим испытанием для людей и техники.

ШКЛОВСКИЙ РАЙОН.

В экстремальном режиме из-за дождей завершается уборка кукурузы во многих районах Могилевщины. Всего в области на 27 октября убрано 92 процента ее — больше 93 тысяч гектаров. Выход зеленой массы в среднем 265 центнеров с гектара. В девяти районах урожайность выше среднеобластного уровня. Зерна каждый гектар дает по 70 центнеров.

Больше всего кукурузы осталось убрать в Шкловском районе — около 20 процентов из посеянных 9 тысяч гектаров. Четыре хозяйства — ЗАО Амкодор-Шклов, ОАО Большие Славени, Нива, Экспериментальная база Спартак — уже закончили уборку и сейчас помогают соседним сельхозпредприятиям. Ведь только в ОАО Александрийское под кукурузой 2600 гектаров — четвертая часть всех площадей района. И справиться в одиночку с такими объемами, особенно в дождливый период, трудно даже крепкому хозяйству.

Такой тяжелой уборки механизаторы гродненского СПК Пограничный Валерий Шупица и Казимир Солович не помнят.

Сегодня 18 кормоуборочных комбайнов работают на полях. Но если в погожий день заготавливали 6—7 тысяч тонн массы, то в дождливую погоду с трудом удается собрать и 3 тысячи тонн.

— На полях дежурят мощные энергонасыщенные тракторы, но вместо того, чтобы отвозить урожай, они вынуждены выполнять роль тягачей для вязнущих комбайнов, — сокрушается заместитель начальника управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Валентин Пыльский. — Автомобильную технику и вовсе невозможно применять. С нашим большим поголовьем КРС в 60 тысяч голов, из которых 22 тысячи — дойное стадо, кукурузный силос остается стратегическим кормом. Его удельный вес в кормовых запасах практически должен быть равен сенажу. Пока имеем около 157 тысяч тонн, но планируем запасти больше 200.

900 гектаров кукурузы хозяйства района посеяли на зерно. 243 гектара из них уже собрано с урожайностью 67 центнеров с гектара. Дорабатывают его шкловские хозяйства тоже толокой — все отвозят свой урожай в ОАО Александрийское, которое обладает самым мощным сушильным хозяйством и тут же на собственном заводе производит комбикорм.

— Все пять зерносушильных комплексов в Александрийском помогают доработать кукурузное зерно всем, — пояснил Валентин Пыльский. — Режим работы действительно экстремальный, поэтому все силы необходимо объединить на выполнение важной задачи кормозаготовки. Запас кормов мы планируем создать на уровне 28 центнеров кормовых единиц на условную голову скота. Пока запасено 23 центнера.

gardiana@tut.by.

ГРОДНЕНСКИЙ РАЙОН.

Ныне в СПК Пограничный Гродненского района больше, чем в прошлом году, заготовили сенажа, сена, зернофуража. А вот кукурузного силоса — пока только половину запланированного объема. Правда, в полях стоит неплохой урожай, но его надо еще убрать. На сегодня из-за плохой погоды убрана пока только половина площадей.

Председатель сельхозпредприятия Виктор Милько по этому подводу сетует: две недели шли дожди. С полей приходилось вытягивать каждый прицеп, ежедневно там дежурили мощные тракторы, из-за высоких нагрузок техника начала чаще ломаться. В самых влажных местах остались неубранные островки. Очередь до них дойдет позже.

Аналогичная ситуация и с сахарной свеклой. Хорошо, что у свеклоуборочного комбайна два ведущих моста. Это повышает его проходимость. Но вот водители, привлеченные на доставку корней на сахкомбинат, отказались ехать в поле. Пришлось два трактора задействовать на подвозке корнеплодов к дороге. А это не только лишние затраты, но и снижение темпов. Ведь эти два трактора вполне могли возить кукурузу в сенажные траншеи. Но несколько дней дождей уже нет, дела пошли на лад, и до 7 ноября здесь намерены все выращенное убрать.

В управлении сельского хозяйства и продовольствия Гродненского райисполкома констатируют, что из-за ненастья нынешняя кукурузная страда заметно отстает от прошлогоднего графика. Если на аналогичное число 2016-го было убрано 93 процента площадей, то теперь — только 75. Правда, такие хозяйства, как ПК имени В. И. Кремко и КПСУП Гродненская птицефабрика, уже завершили закладку кукурузного силоса. Им осталось только убрать початки на зерно.