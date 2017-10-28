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09:35 (мск), источник: Восток Медиа

Власти Хабаровского края рассказали о новых рабочих местах

Сейчас регион занимает третье место в ДФО по их созданию.

Источник: Reuters

В Хабаровске прошла региональная конференция «Создание высокопроизводительных рабочих мест — президентская задача». По информации пресс-службы краевого правительства, дискуссия объединила более 200 человек. Это представители общественных организаций, бизнеса, предприятий промышленности, органов государственной власти, научного сообщества и студенчества.

Участники обсудили вопросы социальной значимости создания высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ) в регионе, меры по стимулированию предприятий к повышению производительности труда и проблемы, препятствующие росту экономики. Например, своим опытом поделились представители ведущих предприятий края — Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Ю. А. Гагарина, Дальнеэргомаша, Амурского судостроительного завода.

По итогам 2016 года регион занимает третье место на Дальнем Востоке по ВПРМ. Наибольшее их количество создано в отрасли производства и распределения электроэнергии, газа и воды. Существенно возросло число ВПРМ на предприятиях по добыче полезных ископаемых, транспорта и связи.

Одним из ключевых факторов для создания высокопроизводительных рабочих мест в крае должна стать реализация Стратегии социально-экономического развития региона до 2030 года.

«Особенность этого документа — в том, что он опирается на пять центров экономического роста: Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре; Солнечный, Верхнебуреинский и Николаевский районы, Ванино и Советскую Гавань. Именно в этих центрах размещаются ключевые механизмы привлечения частных инвестиций. К 2020 году здесь планируется создать не менее 13 тысяч новых рабочих мест, а к 2025 — около 30 тысяч мест», — отметил заместитель председателя правительства Хабаровского края, министр экономического развития Виктор Калашников.

По распоряжению президента России Владимира Путина, к 2020 году в стране должно быть введено и модернизировано 25 миллионов высокопроизводительных рабочих мест.

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