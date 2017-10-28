Волгоградский завод «Титан-Баррикады» попал под американские санкции

Как сообщает ТАСС со ссылкой на гендиректора ФНПЦ Виктора Шурыгина, предприятие, производящее ракетные комплексы «Ярс» и «Искандер-М», уже давно использует российские комплектующие, а не зарубежные. «Техническими заданиями на их создание разрешалось применение только отечественных комплектующих, что в процессе проектирования и было выполнено. Незначительные отклонения в 2013—2014 годах были ликвидированы при реализации программы импортозамещения. Сегодня выпуск продукции ФНПЦ “Титан-Баррикады” не зависит от импортных поставок», — цитирует информагентство Виктора Шурыгина. По его словам, предприятие сейчас полностью работает на российской элементной базе и материалах.