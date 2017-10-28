Президент Узбекистана ознакомился с проектом делового центра Tashkent City

Источник: Uzdaily.uz

Деловой центр будет размещен на площади в 80 гектаров в Ташкенте между проспектом Алишера Навои, улицами Олмазор, Фурката и проспектом Ислама Каримова.

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Площадь современного комплекса составит 80 гектаров. На территории Tashkent City будут построены бизнес-центры, торговые комплексы, гостиницы, офисы, конгресс-холл, выставочные залы, современные многоэтажные жилые дома, рестораны, созданы искусственное озеро и фонтаны, социальные и другие объекты.

В настоящее время осуществляется работа по подготовке территории к строительству. К проектированию и строительству центра привлекаются ведущие отечественные и зарубежные проектные институты, иностранные инвесторы.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на строительном участке ознакомился с проектами и планами современного центра. Обсуждены задачи, стоящие перед заказчиками и строителями, организационные и финансовые вопросы.