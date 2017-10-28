Президент Узбекистана ознакомился с проектом делового центра Tashkent City
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 октября ознакомился с проектом международного делового центра Tashkent City.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 28 октября ознакомился с проектом международного делового центра Tashkent City.
Деловой центр будет размещен на площади в 80 гектаров в Ташкенте между проспектом Алишера Навои, улицами Олмазор, Фурката и проспектом Ислама Каримова.
Площадь современного комплекса составит 80 гектаров. На территории Tashkent City будут построены
В настоящее время осуществляется работа по подготовке территории к строительству. К проектированию и строительству центра привлекаются ведущие отечественные и зарубежные проектные институты, иностранные инвесторы.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на строительном участке ознакомился с проектами и планами современного центра. Обсуждены задачи, стоящие перед заказчиками и строителями, организационные и финансовые вопросы.
Глава Узбекистана дал поручения по совершенствованию проектов и осуществлению строительных работ в назначенные сроки.