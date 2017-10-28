Почему белорусским фермерам неинтересна тыква

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Иначе не распродашь. Иначе наступят заморозки — и она замерзнет. Только вот редкий энтузиаст в нашей стране решит засадить ею собственные гектары. Но корреспонденты СБ такого все-таки нашли.

Разобраться, кто именно у нас занимается тыквой, проблематично. Слишком уж общее понятие овощеводство, под которым в фермерском справочнике объединены и те, кто специализируется исключительно на морковке, и те, на чьих га преимущественно капуста. Логичное, впрочем, есть тому объяснение: тыкву, по сути, сажают по остаточному принципу, на свободных клочках земли. Ведь ее урожайность неопытного огородника просто поражает: всего на площади в полгектара можно собрать аж 20 тонн! И это, рассказывает нам решившийся на подобный опыт житель Давид-Городка Николай Симонович, далеко не предел. В Польше, мол, с гектара и 90 тонн снимали…

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Николай раскрывает профессиональные секреты:

Николай Симонович.

— Я вообще-то семенами занимаюсь, являюсь региональным представителем французской компании. Должен же я знать, что продаю? Поэтому на моем огороде и сладкий болгарский перец, и баклажаны, и капуста. Цветная в том числе. Тыква вроде считается неприхотливой. Именно с этой, дескать, культуры и следует начинать всем новичкам в овощеводстве. Но слишком уж она теплолюбивая. Сладкие сорта в особенности. Лучше всего растет в южных районах страны. Но и там мы высаживали ее аж 1 июня. Другой нюанс: почва не должна быть слишком плодородной. Иначе тыквины не завяжутся, вместо них будет неприглядная зеленая масса, а могут и вовсе подгнить. Если же на поле кто-то до этого выращивал огурцы, жди появления мучнистой росы — неприятного грибкового заболевания растений. На поле не должно быть и проволочника — иначе тыквы поклюют вороны. Еще одна проблема — сорняки.

Хотя и растет тыква лучше всего именно в южных районах, сбыть ее в тех краях шансов мало. Она даже ворам неинтересна. Большинство жителей глубинки смотрят на нее сквозь призму определенных стереотипов. Первый: этим овощем разве что гусей да свиней кормить. Второй: на огородах десяток-другой тыкв найдется едва ли не у каждого, нам хватит.

Подсказываю:

— В Малориту отвезите. Там консервный завод, где всякие пюрешки производятся. Они у населения тыкву активно закупают, я узнавал.

Мне в ответ: чтобы заработать на тыкве, ездить торговать приходится аж в Минск — за 300 километров от родного дома. Там, мол, проще. В чем мы лично и убедились.

— Поздновато пришли! — фотограф вздыхает, когда мы встречаемся с Николаем на одной из сельскохозяйственных ярмарок. За несколько часов торговли от тыквенного изобилия осталось всего ничего. Буквально за 30 минут до нашего появления один из покупателей, заплатив немногим более 40 рублей (дешевле в три раза, чем в магазине!), увез с прилавка Николая сразу 100 килограммов сорта Хеллоуин. Тех самых небольших оранжевых тыквин, что лучше всего подходят для вырезания светильника Джека, главного атрибута одноименного праздника. Не Хеллоуином, впрочем, единым. В багажнике белоснежного микроавтобуса фермера замечаю несколько необычных зеленых экземпляров, которые типичную в нашем представлении тыкву из сельскохозяйственного буклета — огромную и желтую, даже в руках не унесешь — напоминают лишь отдаленно.

— Самая сладкая называется Динамит. Она похожа на арбуз. Зеленая, с желтыми прожилками. По вкусу напоминает дыню. Но сколько ни уговариваю, брать ее не рискуют. Не пробовали, мол, не знаем. Дайте лучше привычную оранжевую, хотя, если честно, она в сравнении с другими не ахти. Еще интересный сорт — Мускат де Прованс. Темно-зеленая тыква, похожая на патиссон… Увы, культура потребления этого овоща пока еще слишком низкая. Особенно у старшего поколения.

Однако, оговариваются специалисты, не стоит забывать, что тыква еще и полезна. В ней много витаминов А, В, С, E, К и есть даже Т, который улучшает все обменные процессы в организме. Железа значительно больше, чем в яблоках. Потребление блюд из тыквы замедляет процессы старения, а тыквенный сок улучшает сон. Среди других плюсов — снижение уровня сахара в крови, скорая помощь при морской болезни. Но…

— К сожалению, мы привыкли к стандартному питанию: мама готовила макароны с сосисками, борщи и мясо по-французски — и мы будем делать то же самое. Редко находим время, чтобы открыть элементарные рецепты в интернете и разнообразить свое меню. Между тем тыква — это малокалорийный продукт, который подойдет тем, кто стремится сбросить лишний вес, да и сочетается практически со всем, что бывает крайне редко, — перечисляет достоинства овоща эксперт по правильному питанию, врач-диетолог Светлана Кашицкая.

Увы, на спрос все эти доводы пока влияют мало. Или, может, он есть, а фермерам просто нужно активнее рекламировать себя? Даже на специализированном фермерском сайте достойных предложений — раз-два и обчелся. Тем временем у Николая на поле тыквы еще хватает. И если до первого мороза не собрать — сгниет. Одно утешение: отличное удобрение…

КСТАТИ.

Из кулинарных записей.

Тыкву, рассказывает эксперт белорусской кухни Елена Микульчик, любили в наших краях во все времена — все дело в том, что она хорошо хранится. Подавали как основное блюдо (запекали, в частности, с мясом, овощами) и как десерт, из нее варили супы, ее сушили, вялили, даже делали своеобразные цукаты. Отличная, говорят, альтернатива конфетам. А по выходным дням после службы в церкви было принято есть сладкий тыквенный кулеш. Его еще называли гарбузовой кашей.

Другой интересный рецепт предлагает Наталья Прокопук, хозяйка кулинарной агроусадьбы Валерия, что в деревне Кощеники Каменецкого района:

— Из тыквы вырезаем внутренности. Параллельно тушим в сливочном масле шинкованную капусту с обжаренным луком и морковью. До мягкости. Минут 20 — 30 максимум, если капуста молодая — еще быстрее. Фаршируем, кладем сверху несколько кусочков сливочного масла и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку примерно на час.