Почему белорусским фермерам неинтересна тыква
Хеллоуин на Западе исторически — что наши Дажынкi. В первую очередь праздник сбора урожая. Лишь затем — окутанная мистикой дата. Для
Хеллоуин на Западе исторически — что наши Дажынкi. В первую очередь праздник сбора урожая. Лишь затем — окутанная мистикой дата. Для
Иначе не распродашь. Иначе наступят заморозки — и она замерзнет. Только вот редкий энтузиаст в нашей стране решит засадить ею собственные гектары. Но корреспонденты СБ такого
Разобраться, кто именно у нас занимается тыквой, проблематично. Слишком уж общее понятие овощеводство, под которым в фермерском справочнике объединены и те, кто специализируется исключительно на морковке, и те, на чьих га преимущественно капуста. Логичное, впрочем, есть тому объяснение: тыкву, по сути, сажают по остаточному принципу, на свободных клочках земли. Ведь ее урожайность неопытного огородника просто поражает: всего на площади в полгектара можно собрать аж 20 тонн! И это, рассказывает нам решившийся на подобный опыт житель
Николай раскрывает профессиональные секреты:
Николай Симонович.
— Я
Хотя и растет тыква лучше всего именно в южных районах, сбыть ее в тех краях шансов мало. Она даже ворам неинтересна. Большинство жителей глубинки смотрят на нее сквозь призму определенных стереотипов. Первый: этим овощем разве что гусей да свиней кормить. Второй: на огородах
Подсказываю:
— В Малориту отвезите. Там консервный завод, где всякие пюрешки производятся. Они у населения тыкву активно закупают, я узнавал.
Мне в ответ: чтобы заработать на тыкве, ездить торговать приходится аж в Минск — за 300 километров от родного дома. Там, мол, проще. В чем мы лично и убедились.
— Поздновато пришли! — фотограф вздыхает, когда мы встречаемся с Николаем на одной из сельскохозяйственных ярмарок. За несколько часов торговли от тыквенного изобилия осталось всего ничего. Буквально за 30 минут до нашего появления один из покупателей, заплатив немногим более 40 рублей (дешевле в три раза, чем в магазине!), увез с прилавка Николая сразу 100 килограммов сорта Хеллоуин. Тех самых небольших оранжевых тыквин, что лучше всего подходят для вырезания светильника Джека, главного атрибута одноименного праздника. Не Хеллоуином, впрочем, единым. В багажнике белоснежного микроавтобуса фермера замечаю несколько необычных зеленых экземпляров, которые типичную в нашем представлении тыкву из сельскохозяйственного буклета — огромную и желтую, даже в руках не унесешь — напоминают лишь отдаленно.
— Самая сладкая называется Динамит. Она похожа на арбуз. Зеленая, с желтыми прожилками. По вкусу напоминает дыню. Но сколько ни уговариваю, брать ее не рискуют. Не пробовали, мол, не знаем. Дайте лучше привычную оранжевую, хотя, если честно, она в сравнении с другими не ахти. Еще интересный сорт — Мускат де Прованс.
Однако, оговариваются специалисты, не стоит забывать, что тыква еще и полезна. В ней много витаминов А, В, С, E, К и есть даже Т, который улучшает все обменные процессы в организме. Железа значительно больше, чем в яблоках. Потребление блюд из тыквы замедляет процессы старения, а тыквенный сок улучшает сон. Среди других плюсов — снижение уровня сахара в крови, скорая помощь при морской болезни. Но…
— К сожалению, мы привыкли к стандартному питанию: мама готовила макароны с сосисками, борщи и мясо
Увы, на спрос все эти доводы пока влияют мало. Или, может, он есть, а фермерам просто нужно активнее рекламировать себя? Даже на специализированном фермерском сайте достойных предложений —
КСТАТИ.
Из кулинарных записей.
Тыкву, рассказывает эксперт белорусской кухни Елена Микульчик, любили в наших краях во все времена — все дело в том, что она хорошо хранится. Подавали как основное блюдо (запекали, в частности, с мясом, овощами) и как десерт, из нее варили супы, ее сушили, вялили, даже делали своеобразные цукаты. Отличная, говорят, альтернатива конфетам. А по выходным дням после службы в церкви было принято есть сладкий тыквенный кулеш. Его еще называли гарбузовой кашей.
Другой интересный рецепт предлагает Наталья Прокопук, хозяйка кулинарной агроусадьбы Валерия, что в деревне Кощеники Каменецкого района:
— Из тыквы вырезаем внутренности. Параллельно тушим в сливочном масле шинкованную капусту с обжаренным луком и морковью. До мягкости. Минут 20 — 30 максимум, если капуста молодая — еще быстрее. Фаршируем, кладем сверху несколько кусочков сливочного масла и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку примерно на час.
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