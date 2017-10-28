Минэнерго призывает не создавать искусственный ажиотаж вокруг ситуации с ГСМ

Источник: Informburo.kz

Министерство энергетики Казахстана призывает граждан не создавать искусственный ажиотаж вокруг ситуации с ГСМ. В ведомстве уверяют, что в Южно-Казахстанской области ситуация с обеспечением ГСМ стабильна.

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«По ЮКО запасы АИ-92 — 7,156 тыс. тонн (8 дней) На подходе ещё 10 тыс тонн бензина марки АИ-92. Реализация по крупным сетям АЗС (ГЕЛИОС, ГазПромНефть, Синойл) осуществляется без ограничений, в мелких реализация производится небольшими ограничениями. Отгрузка бензина марки Аи-92 осуществляется стабильно в объёме 1000 тонн ежесуточно. На сегодня принято решение об увеличении отгрузки до 1500 тонн», — сообщает пресс-служба Минэнерго РК.

Между тем, по информации акимата Урджарского района ВКО, на АЗС района (18 АЗС) в наличии имеется 30 тонн бензина марки АИ-92, что обеспечит потребность до начала следующей недели.

Дополнительно к этому КазМунайГаз 27 октября местным сетям АЗС реализовал 10 тонн бензина АИ-92. На подходе еще 20 тонн бензина АИ-92. На следующей неделе в район будет доставлено 100 тонн бензина марки АИ-92.

Цена бензина АИ-92 в АЗС КМГ — 161 тенге, частные АЗС реализуют по цене 174−180 тенге за литр. По информации райакимата, ситуация под контролем, перебоев с ГСМ не наблюдается.

Между тем, в ВКО запасы АИ-92 4,5 тыс тонн (9 дней), на подходе еще 6 тыс тонн.

Отрузка по всему Казахстану ведется в обычном режиме, исходя из текущих остатков ГСМ на нефтебазах, объемов ГСМ в пути с отечественных НПЗ и объема импорта в пути.

Кроме того, отмечаем, что 26 октябрявозобновил работу после модернизации Павлодарский НХЗ, выпуск бензинов планируется в течение трех дней со дня запуска.

Также сообщаем, что в целях насыщения внутреннего рынка дизельным топливом летом 2016 года отменено государственное регулирование цен на дизельное топливо и бензин марки АИ-92. Таким образом, цена ни них на сегодняшний день формируется на основе спроса и предложений, то есть регулируется рынком.