В Минфине рассказали, когда Крым погасит госдолг

Источник: РИА "Новости"

Как она напомнила, на начало года Крым имел бюджетных кредитов на 5,3 млрд рублей. Это 1,9% от общей суммы госдолга в ЮФО. Тогда РК находилась на четвертом месте в округе по данному показателю.

«С начала года Республика погасила 4,9 миллиардов рублей, что составило 98% от общей суммы задолженности по бюджетным кредитам. Это позволяет нам удерживать лучшую позицию после Севастополя, у которого долг вообще отсутствует», — цитирует Кивико пресс-служба минфина Крыма.