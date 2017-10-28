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17:11 (мск), источник: РИА Крым

В Минфине рассказали, когда Крым погасит госдолг

Республика Крым имеет минимальный объект госдолга среди субъектов Южного федерального округа. Об этом сообщила министр финансов РК Ирина Кивико.

Источник: РИА "Новости"

Как она напомнила, на начало года Крым имел бюджетных кредитов на 5,3 млрд рублей. Это 1,9% от общей суммы госдолга в ЮФО. Тогда РК находилась на четвертом месте в округе по данному показателю.

«С начала года Республика погасила 4,9 миллиардов рублей, что составило 98% от общей суммы задолженности по бюджетным кредитам. Это позволяет нам удерживать лучшую позицию после Севастополя, у которого долг вообще отсутствует», — цитирует Кивико пресс-служба минфина Крыма.

Министр сообщила, что полностью погасить бюджетные кредиты РК планирует в конце декабря 2017 года.

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