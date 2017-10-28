В Минфине рассказали, когда Крым погасит госдолг
Республика Крым имеет минимальный объект госдолга среди субъектов Южного федерального округа. Об этом сообщила министр финансов РК Ирина Кивико.
Республика Крым имеет минимальный объект госдолга среди субъектов Южного федерального округа. Об этом сообщила министр финансов РК Ирина Кивико.
Как она напомнила, на начало года Крым имел бюджетных кредитов на 5,3 млрд рублей. Это 1,9% от общей суммы госдолга в ЮФО. Тогда РК находилась на четвертом месте в округе по данному показателю.
«С начала года Республика погасила 4,9 миллиардов рублей, что составило 98% от общей суммы задолженности по бюджетным кредитам. Это позволяет нам удерживать лучшую позицию после Севастополя, у которого долг вообще отсутствует», — цитирует Кивико
Министр сообщила, что полностью погасить бюджетные кредиты РК планирует в конце декабря 2017 года.