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18:08 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде по инициативе прокуратуры два застройщика привлечены к административной ответственности

Компании «Лига Сервис» и «Домостроительная компания» осуществляли строительство многоквартирных жилых домов на территории Центрального района Волгограда с привлечением денежных средств граждан.

Источник: РИАЦ

Прокуратура Центрального района провела проверку, в результате которой выяснилось, что что обществами с ограниченной ответственностью «Лига Сервис» и «Домостроительная компания» в договоры долевого участия включены положения, ущемляющие права участников долевого строительства, касающиеся существенного изменения проектной документации строящихся многоквартирных домов. Кроме того, ООО «Лига Сервис» в названные договоры также включены противоречащие законодательству пункты о целях, на которые подлежат использованию денежные средства участников долевого строительства при одностороннем отказе застройщика от исполнения договора.

В этой связи прокурором района в отношении указанных юридических и виновных должностных лиц возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ.

— Постановлениями Управления Роспотребнадзора по области виновные лица привлечены к административной ответственности, — говорится в сообщении пресс-службы облпрокуратуры. — Застройщики исключили из договоров не соответствующие законодательству условия.

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