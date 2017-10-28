В Волгограде по инициативе прокуратуры два застройщика привлечены к административной ответственности

Прокуратура Центрального района провела проверку, в результате которой выяснилось, что что обществами с ограниченной ответственностью «Лига Сервис» и «Домостроительная компания» в договоры долевого участия включены положения, ущемляющие права участников долевого строительства, касающиеся существенного изменения проектной документации строящихся многоквартирных домов. Кроме того, ООО «Лига Сервис» в названные договоры также включены противоречащие законодательству пункты о целях, на которые подлежат использованию денежные средства участников долевого строительства при одностороннем отказе застройщика от исполнения договора.