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16:12 (мск), источник: Sputnik.by

Экономика Беларуси «потеряла» с начала года почти 40 тыс. работников

В то же время на 1 октября в республике был зарегистрирован рекордно низкий уровень безработицы — 0,6% от экономически активного населения.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 окт — Sputnik. В белорусской экономике в сентябре 2016 года было занято 4 миллиона 347,1 тысячи человек, говорится в сообщении Национального статистического комитета.

Для сравнения: в сентябре прошлого года этот показатель составлял 4 миллиона 386,5 тысяч человек. Таким образом, за год в экономике количество занятых уменьшилось на 39,4 тысячи работников.

Белстат также сообщил со ссылкой на данные Минтруда и соцзащиты, что на 1 октября текущего года уровень зарегистрированной в Беларуси безработицы составил 0,6% от экономически активного населения.

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Как ранее сообщал Sputnik, пик безработицы в республике в этом году пришелся на апрель: на 1 апреля уровень незатяных составил 1%. Тогда это стало следствием наступлением даты уплаты социального сбора для тех, кто не участвовал в финансировании госрасходов: граждане стремились зарегистрироваться в качестве безработных, чтобы избежать уплаты сбора.

Весной 2017 года президент Беларуси Александр Лукашенко поручил местным властям трудоустроить всех желающих. Выполнение этого распоряжения привело к тому, что уровень безработицы стал постепенно снижаться.

По данным Минтруда, уровень зарегистрированной безработицы в Брестской, Витебской и Гомельской областях составил 0,8%, в Могилевской — 0,7%, в Гродненской и Минской — 0,6%, в Минске — 0,3%.

На учете в качестве безработных на 1 октября 2017 года состояло 27,3 тысячи безработных, что на 32,2% меньше, чем на 1 октября 2016 года.

За содействием в трудоустройстве в январе — сентябре 2017 года обратилось 194,7 тысяч человек, поставлено на учет в качестве безработных 125,1 тысяча человек.

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