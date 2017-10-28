Экономика Беларуси «потеряла» с начала года почти 40 тыс. работников

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 28 окт — Sputnik. В белорусской экономике в сентябре 2016 года было занято 4 миллиона 347,1 тысячи человек, говорится в сообщении Национального статистического комитета.

Для сравнения: в сентябре прошлого года этот показатель составлял 4 миллиона 386,5 тысяч человек. Таким образом, за год в экономике количество занятых уменьшилось на 39,4 тысячи работников.

Белстат также сообщил со ссылкой на данные Минтруда и соцзащиты, что на 1 октября текущего года уровень зарегистрированной в Беларуси безработицы составил 0,6% от экономически активного населения.

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Как ранее сообщал Sputnik, пик безработицы в республике в этом году пришелся на апрель: на 1 апреля уровень незатяных составил 1%. Тогда это стало следствием наступлением даты уплаты социального сбора для тех, кто не участвовал в финансировании госрасходов: граждане стремились зарегистрироваться в качестве безработных, чтобы избежать уплаты сбора.

Весной 2017 года президент Беларуси Александр Лукашенко поручил местным властям трудоустроить всех желающих. Выполнение этого распоряжения привело к тому, что уровень безработицы стал постепенно снижаться.

По данным Минтруда, уровень зарегистрированной безработицы в Брестской, Витебской и Гомельской областях составил 0,8%, в Могилевской — 0,7%, в Гродненской и Минской — 0,6%, в Минске — 0,3%.

На учете в качестве безработных на 1 октября 2017 года состояло 27,3 тысячи безработных, что на 32,2% меньше, чем на 1 октября 2016 года.