КМГ сокращает расходы, чтобы снизить цену на бензин
АО «НК «КазМунайГаз» принимает меры по недопущению дисбаланса цен на ГСМ в республике, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
АО «НК «КазМунайГаз» принимает меры по недопущению дисбаланса цен на ГСМ в республике, передает Tengrinews.kz со ссылкой на
Как сообщили в компании, на настоящий момент запасы бензина АИ-92 на севере, востоке и центре Казахстана сформированы в основном за счет поставок из Российской Федерации, себестоимость которых значительно превышает 161 тенге за литр.
«Для того чтобы избежать дисбаланса цен по республике и снизить возникающие убытки, было решено установить единую розничную цену на бензин АИ-92 на всех АЗС КМГ на уровне 161 тенге за литр. Также было решено, что работникам центральных аппаратов АО НК “КазМунайгаз” направления “Переработка и маркетинг”, АО “КазМунайГаз-переработка и маркетинг”, ТОО “ҚазМұнайГаз Өнімдері” не будут произведены премиальные и бонусные выплаты за 2017 год», — говорится в сообщении компании.
«В целях снижения себестоимости конечного продукта планируется провести существенное сокращение расходов ТОО “ҚазМұнайГаз Өнімдері”, в том числе сокращение штатной численности центрального аппарата», — заключили в КМГ.
Ранее министерство энергетики призывало не создавать искусственный ажиотаж вокруг ситуации с ГСМ.