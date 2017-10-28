КМГ сокращает расходы, чтобы снизить цену на бензин

Как сообщили в компании, на настоящий момент запасы бензина АИ-92 на севере, востоке и центре Казахстана сформированы в основном за счет поставок из Российской Федерации, себестоимость которых значительно превышает 161 тенге за литр.

«Для того чтобы избежать дисбаланса цен по республике и снизить возникающие убытки, было решено установить единую розничную цену на бензин АИ-92 на всех АЗС КМГ на уровне 161 тенге за литр. Также было решено, что работникам центральных аппаратов АО НК “КазМунайгаз” направления “Переработка и маркетинг”, АО “КазМунайГаз-переработка и маркетинг”, ТОО “ҚазМұнайГаз Өнімдері” не будут произведены премиальные и бонусные выплаты за 2017 год», — говорится в сообщении компании.