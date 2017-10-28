Президент ознакомился с ходом строительства надземной линии метро

Источник: UzReport.news

В Ташкенте начато строительство надземной кольцевой линии метро. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с ходом строительных работ.

По инициативе главы нашего государства осуществляется последовательная работа по развитию и модернизации транспортно-коммуникационной системы, обеспечению транспортного обслуживания на современном уровне.

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Учитывая потребности населения, а также дальнейшее развитие столицы, в Ташкенте начата работа по строительству надземной кольцевой линии метро.

50,5 километра этой линии метро, общая протяженность которой 52,1 километра, решено проложить над землей с помощью эстакады высотой 6 метров, остальные 1,6 километра — по земле.

Проект, рассчитанный на 2017−2021 годы, будет реализован в пять этапов. На первом этапе будет построен отрезок от станции «Дустлик» Ташкентского метрополитена до рынка «Куйлюк». Протяженность линии составит 11 километров, намечается построить восемь станций.

На втором этапе линия метро свяжет рынок «Куйлюк» и станцию метрополитена «Олмазор». На третьем этапе будет построен участок между станциями «Олмазор» и «Беруни». На следующем этапе линия метро свяжет станции «Беруни» и «Бодомзор». На последнем этапе линия метро будет соединена со станцией «Дустлик».

В настоящее время начата закладка монолитных бетонных стоек для эстакады. Строительные работы осуществляются коллективом унитарного предприятия «Куприк курилиш трести» при акционерном обществе «Узбекистон темир йуллари».

Глава нашего государства ознакомился с ходом строительства.

Строительство этой всесторонне удобной, доступной и безопасной транспортной сети имеет огромное социально-экономическое значение для столицы, сказал Шавкат Мирзиёев. Вопросы обеспечения потребностей населения и гостей Ташкента в современных транспортных услугах находятся под постоянным вниманием государства. При реализации этого нового проекта используются удобные для населения решения.

Президент нашей страны дал ответственным лицам соответствующие поручения по полной сдаче новой современной транспортной линии до 2020 года.

Глава нашего государства в сходе граждан махалли «Ватандош» провел встречу с руководителями соответствующих министерств и ведомств, хокимами районов столицы, активом города. На встрече, прошедшей в формате открытого диалога, речь шла об осуществляемых мерах в сферах коммунального обслуживания, транспорта, образования, медицины, науки, а также обсуждены актуальные вопросы, ждущих своего решения.