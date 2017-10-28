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16:31 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежский концерн «Созвездие» попал в санкционный список США

Правительство запретит иностранным компаниям вести бизнес с предприятием.

Источник: РИА "Воронеж"

Американские власти опубликовали список из 39 российских организаций, с которыми нельзя будет заключать сделки. Среди них — воронежский концерн «Созвездие». Соответствующий документ опубликовали на сайте правительства США в пятницу, 27 октября.

Кроме воронежского концерна, в перечень попали ФСБ, Служба внешней разведки и Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил России. В список также вошли госкорпорация «Ростех», концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», концерны «Калашников» и «Ижмаш», «Уралвагонзавод» и другие организации. Как сообщило ВВС, власти США введут санкции в отношении граждан Америки и других стран, если они совершат «существенные» сделки с российскими организациями. Иностранные компании также должны завершить текущие сделки. Чтобы документ вступил в силу, его должен утвердить конгресс.

США вводили санкции против концерна «Созвездие» в 2014 году. Предприятие не могло брать кредиты у американцев и в Америке.
Кроме того, в 2017 году санкции вводили против воронежской Военно-воздушной академии. Американские власти обвинили организацию «в нарушении национального законодательства США о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии». В правительстве США не назвали конкретных претензий.

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