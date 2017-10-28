Воронежский концерн «Созвездие» попал в санкционный список США

Источник: РИА "Воронеж"

Американские власти опубликовали список из 39 российских организаций, с которыми нельзя будет заключать сделки. Среди них — воронежский концерн «Созвездие». Соответствующий документ опубликовали на сайте правительства США в пятницу, 27 октября.

Кроме воронежского концерна, в перечень попали ФСБ, Служба внешней разведки и Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил России. В список также вошли госкорпорация «Ростех», концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей», концерны «Калашников» и «Ижмаш», «Уралвагонзавод» и другие организации. Как сообщило ВВС, власти США введут санкции в отношении граждан Америки и других стран, если они совершат «существенные» сделки с российскими организациями. Иностранные компании также должны завершить текущие сделки. Чтобы документ вступил в силу, его должен утвердить конгресс.