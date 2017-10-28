Воронежский концерн «Созвездие» попал в санкционный список США
Правительство запретит иностранным компаниям вести бизнес с предприятием.
Правительство запретит иностранным компаниям вести бизнес с предприятием.
Американские власти опубликовали список из 39 российских организаций, с которыми нельзя будет заключать сделки. Среди них — воронежский концерн «Созвездие». Соответствующий документ опубликовали на сайте правительства США в пятницу, 27 октября.
Кроме воронежского концерна, в перечень попали ФСБ, Служба внешней разведки и Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных сил России. В список также вошли госкорпорация «Ростех», концерн
США вводили санкции против концерна «Созвездие» в 2014 году. Предприятие не могло брать кредиты у американцев и в Америке.
Кроме того, в 2017 году санкции вводили против воронежской