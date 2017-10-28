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18:55 (мск), источник: Pro Город Самара

В Новокуйбышевске планируют запустить солнечную электростанцию в 2019 году

«Самарские РС» обеспечат присоединение к сетям первой в регионе солнечной электростанции мощностью 75 МВт.

Первая очередь мощностью 25 МВт планируют ввести уже в следующем году. Полностью завершить проект и подключить солнечную электростанцию к сетям планируется в 2019 году, как сообщает samru.ru.

Самарская солнечная электростанция — первый подобный объект возобновляемой электроэнергетики в Самарской области и один из пяти в России. В Новокуйбышевске она будет построена на территории в 251 га.

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