В Новокуйбышевске планируют запустить солнечную электростанцию в 2019 году
«Самарские РС» обеспечат присоединение к сетям первой в регионе солнечной электростанции мощностью 75 МВт.
«Самарские РС» обеспечат присоединение к сетям первой в регионе солнечной электростанции мощностью 75 МВт.
Первая очередь мощностью 25 МВт планируют ввести уже в следующем году. Полностью завершить проект и подключить солнечную электростанцию к сетям планируется в 2019 году, как сообщает samru.ru.
Самарская солнечная электростанция — первый подобный объект возобновляемой электроэнергетики в Самарской области и один из пяти в России. В Новокуйбышевске она будет построена на территории в 251 га.