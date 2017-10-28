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23:16 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Новый железнодорожный мост через Каму построят к 2025 году

ПЕРМЬ, 28 октября, ФедералПресс. О сроках возведения железнодорожного моста через Каму в районе Пальников рассказал первый зампред правительства Пермского края Михаил Сюткин, сообщает Business Class.

Сейчас проектировщики приступили к изыскательским работам. Они должны определить оптимальное место размещения створа моста. Строительство моста должно быть завершено до 2015 года.

Речь идет о реконструкции железнодорожного сообщения с севером Прикамья — Березниковско-Соликамским узлом. К 2025 году, по планам, объем перевозок по этому направлению должен вырасти вдвое, до 35 млн тонн в год.

Сюткин добавил, что основной грузопоток с этого промузла идет через Пальники, железнодорожный мост, Левшино, далее — через плотину Камской ГЭС, станцию Блочную, после — на главное направление. «Планируется строительство железнодорожного обхода с мостовым переходом реки Камы. Одновременно мы прорабатываем вопрос строительства автомобильного моста (параллельного или сдвоенного), совмещенного с железнодорожным. Это позволит полностью “замкнуть” кольцевое движение вокруг Перми. Решение находится в технологической проработке», — заявил он.

Идея возведения совмещенного авто- и железнодорожного моста в районе Пальников была губернатором Прикамья Максимом Решетниковым в сентябре во время визита в Пермь президента ОАО «РЖД» Олег Белозерова.

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