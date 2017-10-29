Надземная кольцевая линия метро будет строиться в пять этапов

Источник: Kommersant.uz

50,5 км этой линии метро, общая протяженность которой 52,1 км, решено проложить над землей с помощью эстакады высотой 6 м, остальные 1,6 км — по земле.

Проект, рассчитанный на 2017−2021 годы, будет реализован в пять этапов. На первом этапе будет построен отрезок от станции метро «Дустлик» Узекистанской линии до рынка «Куйлюк». Протяженность линии составит 11 км, намечается построить восемь станций.

На втором этапе линия метро свяжет рынок «Куйлюк» и станцию метрополитена «Олмазор». На третьем этапе будет построен участок между станциями «Олмазор» и «Беруни». На следующем этапе линия метро свяжет станции «Беруни» и «Бодомзор». На последнем этапе линия метро будет соединена со станцией «Дустлик».

В настоящее время начата закладка монолитных бетонных стоек для эстакады. Президент ознакомился с ходом строительства.