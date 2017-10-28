Кыргызские продукты незаконно реализовывали в Алматы

Сотрудники Комитета ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза по Алматы проверили объекты внутренней торговли на складе «Шарапат», где незаконно реализовывались кыргызские продукты. Отсутствовали ветеринарные документы о безопасности продуктов и сроках годности сыров. Более того, производителей нет в списке предприятий, имеющих право на поставку продукции в Казахстан. Товары сняли с реализации и уничтожили.