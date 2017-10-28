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20:40 (мск), источник: Newtimes.kz

Кыргызские продукты незаконно реализовывали в Алматы

Кыргызские производители молочной продукции нарушили ветеринарно-санитарные требования, передает «Хабар 24».

Источник: Newtimes.kz

Сотрудники Комитета ветеринарного контроля и надзора Минсельхоза по Алматы проверили объекты внутренней торговли на складе «Шарапат», где незаконно реализовывались кыргызские продукты. Отсутствовали ветеринарные документы о безопасности продуктов и сроках годности сыров. Более того, производителей нет в списке предприятий, имеющих право на поставку продукции в Казахстан. Товары сняли с реализации и уничтожили.

Напомним, с 10 октября на казахстанско-кыргызской границе усилен ветеринарный контроль. На шести пограничных постах задействованы 32 инспектора.

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