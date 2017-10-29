Узбекистан и Турция будут совместно производить бронемашины

Документом предусматривается совместное производство в Узбекистане одной тысячи тактических бронемашин Ejder Yalçın 4×4.

Меморандум подписан в рамках визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Турцию.

Меморандумом также предусматривается продажа бронемашин в третьи страны. 24 бронемашины останутся в Узбекистане.

Производство тактических бронемашин Ejder Yalçın 4×4 началось в 2014 году. Силы безопасности Турции широко используют их во всех регионах, передает агентство «Андалоу».