94 тысячи человек не имеют работы в Новосибирской области

Эти данные основаны на выборочном обследовании Росстата, который проводит соответствующую работу среди населения в возрасте от 15 лет и старше с января 2017 года.

В июле-сентябре2017 года численность всей рабочей силы (занятые и безработные) в Новосибирской области составила 1441,5 тысячи человек, что составляет 62,9% от общей численности населения региона. Из них 1346,7 тысячи человек были занятыми, 94,8 тысячи человек — безработными.

В государственных учреждениях службы занятости населения Новосибирской области в конце сентября было зарегистрировано 12,1 тысячи безработных граждан. Уровень зарегистрированной безработицы составил 0,8% численности рабочей силы. Реальное положение дел несколько отличается — отношение численности безработных в возрасте 15−72 лет к численности рабочей силы этого возраста составило 6,5%.

В соответствии с методологией Международной Организации труда, безработными считаются люди, которые не имеют работы или доходного занятия, ищут работу, используя любые способы, и готовы приступить к ней в обследуемую неделю.

Самый высокий уровень безработицы в Сибири наблюдается в Туве 18,9%. Меньше всего страдает от отсутствия рабочих мест Хакасия — 4,9%. В целом по СФО этот показатель равен 7,2%, а по России — 5,0%.