Создатель Wikipedia заявил о скором пробном запуске сервиса по борьбе с «фейками»
На сайте сервиса Wikitribune должны будут размещать прошедшие тщательную проверку на достоверность новостные материалы.
На сайте сервиса Wikitribune должны будут размещать прошедшие тщательную проверку на достоверность новостные материалы.
Речь идет о предложенном Уэйлсом проекте под названием Wikitribune.
За подготовку статей к публикации будет отвечать группа редакторов и журналистов. О создании данной страницы было объявлено в апреле этого года, однако сервис еще полноценно не функционирует.
«Мы на стадии закрытого
«Я работал над этим [проектом] весь год», — сообщил Уэйлс. «Над этой идеей я размышлял не меньше пяти лет», — добавил он.
Уэйлс указал, что речь идет о его собственном проекте, который не связан с Wikipedia и фондом Wikimedia.
Планируется, что финансирование Wikitribune будет осуществляться за счет добровольных пожертвований, что, как предполагается, позволит сохранить