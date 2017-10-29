Создатель Wikipedia заявил о скором пробном запуске сервиса по борьбе с «фейками»

НЬЮ-ЙОРК, 29 октября. /ТАСС/. Основатель сетевой энциклопедии Wikipedia Джимми Уэйлс намерен уже в скором времени запустить в пробном режиме онлайн-сервис по борьбе с распространением недостоверной и заведомо ложной информации в СМИ. Об этом предприниматель заявил в субботу на деловом форуме Global Synergy Forum в Нью-Йорке.

Речь идет о предложенном Уэйлсом проекте под названием Wikitribune.

На одноименном сайте, согласно замыслу бизнесмена, должны будут размещать прошедшие тщательную проверку на достоверность новостные материалы на актуальные темы.

За подготовку статей к публикации будет отвечать группа редакторов и журналистов. О создании данной страницы было объявлено в апреле этого года, однако сервис еще полноценно не функционирует.

«Мы на стадии закрытого бета-тестирования, — сказал Уэйлс. — Мы намерены открыться очень, очень тихо в какой-то момент в ближайшем будущем». Предприниматель подчеркнул, что хочет осуществить запуск ресурса в пробном режиме и без лишнего шума, поскольку в противном случае единовременное обращение большого числа пользователей к сайту может нарушить работу Wikitribune.

«Я работал над этим [проектом] весь год», — сообщил Уэйлс. «Над этой идеей я размышлял не меньше пяти лет», — добавил он.

По словам бизнесмена, к настоящему времени на работу в Wikitribune приняты «около десятка журналистов».

Уэйлс указал, что речь идет о его собственном проекте, который не связан с Wikipedia и фондом Wikimedia.