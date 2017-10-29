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15:54 (мск), источник: Om1.ru

В 2018 году тарифы на комуслуги в Омской области вырастут на 5%

В отдельных районах региона тарифы могут подрасти не более, чем на 7,2%.

Накануне на государственном правовом портале опубликовали Распоряжение Правительства РФ от 26.10.2017 года № 2353-р, которым утверждены индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам РФ на 2018 год.

Как сообщает РЭК по Омской области, средние индексы на следующий год находятся в диапазоне от 3 до 6%. В целом они ниже текущего года, когда в отдельных регионах страны средний индекс достигал величины выше 10%.

На 2018 год Омская область получила средний индекс 5%, и он несколько выше текущего, который был установлен на уровне 4,5%. Если в 2017 году вместе с отклонением в 2,2% предельный индекс составил 6,7%, то в новом году при ограничении среднего роста 5% и отклонении на уровне 2,2% разрешенный максимум роста тарифов в отдельных районах составит 7,2%.

Напомним, что индексы роста совокупной платы граждан были введены на федеральном уровне с 1 июля 2014 года для ограничения роста коммунальных платежей. По региону в целом действует средний индекс, и рост тарифов по всем коммунальным услугам в среднем не должен быть выше этого индекса.

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