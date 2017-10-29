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11:19 (мск), источник: Комсомольская правда

В одном из районов Уфы отключат горячую и холодную воду

Причина штатная: ремонтные работы.

Источник: Reuters

На грядущей неделе во вторник, 31 октября, с 10 до 17 часов жители нескольких домов в Октябрьском районе Уфы останутся как без горячей, так и без холодной воды.

Причина штатная: ремонтные работы по замене пожарного гидранта по улице Ю. Гагарина, 17/1, уточнили в пресс-службе городской администрации.

Временные неудобства придется потерпеть жителям домов по следующим адресам в микрорайоне Сипайлово: улица Юрия Гагарина 17, 17/1, 19, 21; улица Баязита Бикбая 24, 24/1, 24/2, 26, 26/1, 28, 30, 30/1, 32.

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