В одном из районов Уфы отключат горячую и холодную воду
Причина штатная: ремонтные работы.
Причина штатная: ремонтные работы.
На грядущей неделе во вторник, 31 октября, с 10 до 17 часов жители нескольких домов в Октябрьском районе Уфы останутся как без горячей, так и без холодной воды.
Причина штатная: ремонтные работы по замене пожарного гидранта по улице Ю. Гагарина, 17/1, уточнили в
Временные неудобства придется потерпеть жителям домов по следующим адресам в микрорайоне Сипайлово: улица Юрия Гагарина 17, 17/1, 19, 21; улица Баязита Бикбая 24, 24/1, 24/2, 26, 26/1, 28, 30, 30/1, 32.