Дочь сотрудника Apple сняла видео про iPhoneX. Ее отца уволили

Ранее Брук Амелия Андерсон опубликовала видео, в котором показала новый айфон — в том числе как на нем выглядит календарь, экран уведомлений и другие приложения. Также там были видны приватные QR-коды, присвоенные сотруднику Apple. Съемка была сделана в кампусе компании. Видеозапись удалена с ютьюба, но ее можно найти на Reddit.
Отец Андерсон до увольнения работал над созданием технологии Apple Pay.
iPhone X поступит в продажу только 3 ноября. Это самый ожидаемый телефон Apple за последнее время.? X Apple объявила цены на чехлы для iPhone X. За эти деньги можно купить простенький андроид? iPhone X: что в нем особенного? Главное про только что представленные модели айфонов (и часов).