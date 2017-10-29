Дочь сотрудника Apple сняла видео про iPhoneX. Ее отца уволили

Ранее Брук Амелия Андерсон опубликовала видео, в котором показала новый айфон — в том числе как на нем выглядит календарь, экран уведомлений и другие приложения. Также там были видны приватные QR-коды, присвоенные сотруднику Apple. Съемка была сделана в кампусе компании. Видеозапись удалена с ютьюба, но ее можно найти на Reddit.