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10:26 (мск), источник: Meduza

Дочь сотрудника Apple сняла видео про iPhoneX. Ее отца уволили

Apple уволила сотрудника, чья дочь выложила обзор еще не поступившего в продажу iPhone X. Об этом Брук Амелия Андерсон рассказала в новом видео. Ее отец уволен за нарушение правила Apple, запрещающего показывать новые устройства до их выхода.

Ранее Брук Амелия Андерсон опубликовала видео, в котором показала новый айфон — в том числе как на нем выглядит календарь, экран уведомлений и другие приложения. Также там были видны приватные QR-коды, присвоенные сотруднику Apple. Съемка была сделана в кампусе компании. Видеозапись удалена с ютьюба, но ее можно найти на Reddit.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отец Андерсон до увольнения работал над созданием технологии Apple Pay.

iPhone X поступит в продажу только 3 ноября. Это самый ожидаемый телефон Apple за последнее время.? X Apple объявила цены на чехлы для iPhone X. За эти деньги можно купить простенький андроид? iPhone X: что в нем особенного? Главное про только что представленные модели айфонов (и часов).

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