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11:46 (мск), источник: РИА Новости

Минобороны показало возможности истребителя Су-30СМ

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео, демонстрирующее возможности российского двухместного многоцелевого истребителя поколения «4+» Су-30СМ.

Источник: РИА "Новости"

Истребитель способен наносить удары по воздушным, надводным и наземным целям днём и ночью в простых и сложных метеоусловиях.

Маневренность и летные качества Су-30СМ позволяют пилотам выполнять сложнейшие фигуры одиночного и группового пилотажа, в том числе «колокол», «кобра», «плоский штопор», «петля Нестерова» в боевом порядке «ромб».

Истребители Су-30СМ стоят на вооружении десяти стран мира.

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