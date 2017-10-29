Минобороны показало возможности истребителя Су-30СМ
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео, демонстрирующее возможности российского двухместного многоцелевого истребителя поколения «4+» Су-30СМ.
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Министерство обороны опубликовало видео, демонстрирующее возможности российского двухместного многоцелевого истребителя поколения «4+» Су-30СМ.
Истребитель способен наносить удары по воздушным, надводным и наземным целям днём и ночью в простых и сложных метеоусловиях.
Маневренность и летные качества Су-30СМ позволяют пилотам выполнять сложнейшие фигуры одиночного и группового пилотажа, в том числе «колокол», «кобра», «плоский штопор», «петля Нестерова» в боевом порядке «ромб».
Истребители Су-30СМ стоят на вооружении десяти стран мира.