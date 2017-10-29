В Москве планируют построить еще четыре линии метро
Над развитием столичной подземки сейчас работают около 50 тысяч инженеров, проектировщиков и рабочих.
Над развитием столичной подземки сейчас работают около 50 тысяч инженеров, проектировщиков и рабочих.
Возможность строительства новых радиальных линий метро прорабатывается в Москве, сообщил заммэра в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Сегодня при строительстве Третьего пересадочного контура мы закладываем возможность проходки в будущем новых радиальных линий. Решение о сроках, количестве станций и маршрутах линий будет принято летом следующего года», — рассказал он.
По словам руководителя Стройкомплекса столицы, сейчас прорабатывается возможность прокладки четырех участков метро.
Речь идет о строительстве линии от станции “Хорошёвская” Третьего пересадочного контура метро в Рублево-Архангельское, от станции “Нижегородская” — на восток, от “Улицы Новаторов” до Коммунарки и в дальнейшем до Троицка. Также рассматривается проект продления Люблинско-Дмитровской линии от станции “Селигерская” до поселка Северного.
Заммэра отметил, что сейчас в проработке находится строительство 43 километров тоннелей метро и 18 станций. Всего в Москве на строительстве метро сейчас задействовано более 20 тоннелепроходческих комплексов и около 50 тысяч инженеров, проектировщиков и рабочих.