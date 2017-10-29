В Москве планируют построить еще четыре линии метро

Речь идет о строительстве линии от станции “Хорошёвская” Третьего пересадочного контура метро в Рублево-Архангельское, от станции “Нижегородская” — на восток, от “Улицы Новаторов” до Коммунарки и в дальнейшем до Троицка. Также рассматривается проект продления Люблинско-Дмитровской линии от станции “Селигерская” до поселка Северного.

Марат Хуснуллин Заммэра в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства