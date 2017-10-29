Доходы крымчан с начала года выросли на 9,4%

Источник: РИА "Новости"

Как рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму» глава комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Валерий Коваленко, сегодня крымчане в среднем зарабатывают в месяц более 25,5 тыс рублей.

«С начала года в социальной сфере наблюдается увеличение размера среднемесячной зарплаты на 6,3% и реальных располагаемых денежных доходов на 9,4%. Зарплата является основным источником дохода населения. Чем ее выше уровень, тем выше уровень благосостояния общества. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Крыму составила 25 681 рубль», — уточнил он.