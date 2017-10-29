Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Назван самый пересматриваемый фильм
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
После расстрела солдат в Чечне в части уничтожили распорядок дня
Бузову – в премьеры: что припомнят Собчак перед выборами
Золотов назвал причину расстрела солдат лейтенантом в Чечне
Главные события недели (видео)Редакция проекта «Новости Mail.Ru» представляет самые обсуждаемые новости минувшей недели в видеоформате
Дженнифер Лопез играет работницу супермаркета: первые фото
Безрукова, Навка и Матвеев на премьере «Матильды» в Москве
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Жена Игоря Николаева заговорила об отношениях с Королевой - СМИ
Жена Джигарханяна подает иск в СК: Устала от грязи
Шарапова в мини-топе и домашних брюках вышла в свет (фото)
Анна Семенович закрутила роман с греческим миллионером
Прозрачное платье и пайетки: Бузова вызвала овации - СМИ
Жена Джигарханяна подает иск в СК: Устала от грязи
Власти предложили установить лимит на высоту домов
Путин поручил проследить за стройкой объектов к ЧМ
Фоторепортажи
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
12В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
15:39 (мск), источник: РИА Крым

Доходы крымчан с начала года выросли на 9,4%

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. В Крыму отмечается рост доходов населения и уровня среднемесячной зарплаты.

Источник: РИА "Новости"

Как рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму» глава комитета Госсовета РК по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике Валерий Коваленко, сегодня крымчане в среднем зарабатывают в месяц более 25,5 тыс рублей.

«С начала года в социальной сфере наблюдается увеличение размера среднемесячной зарплаты на 6,3% и реальных располагаемых денежных доходов на 9,4%. Зарплата является основным источником дохода населения. Чем ее выше уровень, тем выше уровень благосостояния общества. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Крыму составила 25 681 рубль», — уточнил он.

Коваленко также отметил, что более 46 тыс крымчан сейчас имеют льготы по оплате содержания жилых помещений и коммунальных услуг. Кроме того, 32 категории граждан пользуются льготным проездом.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Первый год стройки: как возводят Соборную мечеть
Раввин Йехезкель Лазар: я и не мечтал, что останусь в Крыму навсегда
Около Шпицбергена нашли обломки российского вертолета Ми-8
В НАТО предупредили европейцев об угрозе северокорейских ракет
Совфед отреагировал на слова Волкера о миротворцах в Донбассе
Минобороны показало возможности истребителя Су-30СМ
СМИ узнали о требовании Трампа ускорить публикацию писем Клинтон
Правительство Испании предложило Пучдемону участвовать в выборах
Названо условие включения киберспорта в программу ОИ
Спорт
Новая катастрофа Погорилой. Анна теряет надежду на Олимпиаду? Канадский этап "Гран-при" завершился для призера чемпионата мира Анны Погорилой неудачей в произвольной программе
Авто
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео Новый кроссовер Skoda Karoq может появиться в России в 2018 году. И «Авто Mail.Ru» уже протестировал этот автомобиль
Hi-Tech
Американский эксперт прогнозирует появление гаджетов-имплантов Эксперты отмечают, что такие гаджеты «помогли бы людям выполнять работу более эффективно».
Кино
Меньшова и Галкин больше не будут вести «Сегодня вечером» вместе Об изменениях в формате передачи сообщил сам Галкин
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
В Москве упали цены на жилье на вторичном рынке
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Леди
В моду вошли сумки строгих геометрических форм (фото) Неудачно подобранная сумка может поставить крест на самом красивом платье. Как подобрать одну идеальную сумку расскажет стилист Олеся Орлова
Дети
Актриса Елена Захарова беременна (фото) Поклонники поздравляют артистку с прибавлением в семье.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь