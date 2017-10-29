Доходы крымчан с начала года выросли на 9,4%
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. В Крыму отмечается рост доходов населения и уровня среднемесячной зарплаты.
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт — РИА Новости Крым. В Крыму отмечается рост доходов населения и уровня среднемесячной зарплаты.
Как рассказал в эфире радио «Спутник в Крыму» глава комитета Госсовета РК по экономической,
«С начала года в социальной сфере наблюдается увеличение размера среднемесячной зарплаты на 6,3% и реальных располагаемых денежных доходов на 9,4%. Зарплата является основным источником дохода населения. Чем ее выше уровень, тем выше уровень благосостояния общества. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата в Крыму составила 25 681 рубль», — уточнил он.
Коваленко также отметил, что более 46 тыс крымчан сейчас имеют льготы по оплате содержания жилых помещений и коммунальных услуг. Кроме того, 32 категории граждан пользуются льготным проездом.